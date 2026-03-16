Pumas vs América: fecha, hora y favorito de la IA para el Clásico Capitalino de la Jornada 12

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Pumas recibe al América en la Jornada 12 de la Liga MX. Foto: AFP

La Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX trae uno de los partidos más esperados del futbol mexicano, el Clásico Capitalino entre Pumas UNAM y Club América que se jugará el sábado 21 de marzo.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde los felinos intentarán aprovechar su localía para frenar a unas Águilas que buscan escalar posiciones en la tabla del torneo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas vs América?

Fecha y hora del Pumas vs. América ¿Cuándo? Sábado 21 de marzo de 2026

Sábado 21 de marzo de 2026 ¿A qué hora? 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México ¿Dónde verlo? TUDN y ViX Premium

¿Cómo llegan los Pumas?

El equipo universitario dirigido por Efraín Juárez ha tenido un Clausura 2026 competitivo y se mantiene entre los equipos que pelean por la zona alta de la tabla. Tras once jornadas, los auriazules suman 20 puntos y se ubican dentro de los primeros lugares del torneo, mostrando equilibrio entre defensa y ataque.

Uno de los pilares del equipo es el portero Keylor Navas, quien se ha convertido en referente del plantel y figura constante bajo los tres palos.

En la plantilla universitaria también destacan jugadores como Nathan Silva, Rubén Duarte, Jordan Carrillo y el delantero Juninho, quienes han aportado tanto en el funcionamiento colectivo como en la generación ofensiva.

¿Cómo llega el América?

El conjunto azulcrema, dirigido por André Jardine, también se mantiene en la pelea por los puestos de liguilla. América llega a la Jornada 12 con 17 puntos, ubicado en la zona media-alta de la clasificación, por lo que una victoria en Ciudad Universitaria podría impulsarlo hacia los primeros lugares.

Las Águilas cuentan con futbolistas importantes en su estructura como Alejandro Zendejas, jugadores ofensivos como, Brian Rodríguez, Raphael Veiga y Vinicius Moreira, quienes han sido determinantes en el ataque del equipo.

El equipo capitalino busca recuperar consistencia y confirmar su candidatura al título en uno de los escenarios más complicados del futbol mexicano.

¿Quién es favorito según la IA?

El análisis de inteligencia artificial, basado en estadísticas recientes, rendimiento ofensivo y defensivo, así como la posición en la tabla, proyecta un partido muy equilibrado entre ambos clubes.

Probabilidades estimadas:

Pumas: 37%

Empate: 33%

América: 30%

La IA considera que el factor de localía podría darle ligera ventaja a los universitarios, aunque la calidad individual del plantel azulcrema mantiene el pronóstico abierto.

Posible marcador según la IA

Pumas 2-1 América

Alternativa: Empate 1-1

El Clásico Capitalino entre Pumas y América promete ser uno de los partidos más intensos de la Jornada 12 del Clausura 2026. Los universitarios intentarán aprovechar su fortaleza en casa para mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que las Águilas buscarán un triunfo clave que las acerque a los primeros puestos del torneo.

Con dos planteles competitivos y una rivalidad histórica de por medio, el Estadio Olímpico Universitario se prepara para un duelo que podría tener impacto directo en la pelea por la liguilla.

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