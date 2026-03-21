Entre lágrimas, Raúl Jiménez anota en triunfo del Fulham y dedica el gol a su padre fallecido

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El festejo de Raúl Jiménez marcó la jornada 31 de la Premier League. Foto: Reuters

Raúl Jiménez anotó uno de los goles en la victoria del Fulham FC ante el Burnley, partido correspondiente a la jornada 31 de la Premier League de Inglaterra.

Sin embargo, el delantero mexicano marcó la diferencia con su celebración, ya que, entre lágrimas, dedicó su gol a su padre, Raúl Jiménez Vega, quien falleció el pasado 12 de marzo.

El gesto del futbolista, nacido en Tepeji del Río, Hidalgo, no pasó desapercibido para la Premier League, que destacó que este es el primer tanto que marca tras la muerte de su padre.

Fulham remonta y asegura la victoria

El Fulham sacó una victoria clave al imponerse 3-1 al Burnley en la jornada 31 de la Premier League, en un partido que comenzó cuesta arriba para el equipo en el que milita Jiménez.

Burnley abrió el marcador al minuto 17, cuando Zian Flemming aprovechó un servicio por la banda derecha para adelantar al equipo, que pelea por salir de la zona de descenso.

Fulham reaccionó antes de la media hora. Al minuto 28, Joshua King empató el encuentro tras un error del portero Martin Dúbravka, quien no logró controlar un centro.

Minutos después, al 34, Harry Wilson firmó la remontada con una definición precisa que puso el 2-1.

¿Cómo fue el emotivo gol de Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez inició el encuentro en la banca, pero ingresó al minuto 82 con el marcador a favor de su equipo. Su impacto fue inmediato.

En tiempo agregado, el mexicano provocó un penal tras recibir una falta dentro del área. Él mismo tomó el balón y, con seguridad desde los 11 pasos, convirtió el 3-1 definitivo al 90+5.

Más allá del resultado, el momento más significativo llegó tras el penal. Jiménez se arrodilló en la cancha y levantó la mirada al cielo en honor a su padre.

Visiblemente conmovido, el delantero no pudo contener las lágrimas mientras sus compañeros se acercaban para abrazarlo, en una escena que marcó la jornada.

Con este tanto, Jiménez llegó a 10 goles en la temporada 2025-2026 y sumó 28 anotaciones con el Fulham en la Premier League, colocándose entre los máximos goleadores del club en la competición.

Fulham se mantiene en la pelea por Europa

Con este resultado, el Fulham alcanzó los 44 puntos y se colocó en el octavo lugar de la tabla, manteniéndose en la lucha por puestos europeos.

En contraste, Burnley continúa en zona de descenso con 20 unidades, en una temporada que sigue complicándose.

Raúl Jiménez mantiene protagonismo tanto en su club como en la Selección Mexicana. Recientemente, recibió el llamado para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, como parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026.

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