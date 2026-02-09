Espontáneo invade la cancha en el Super Bowl 2026 y lo taclea un jugador: video

GENERANDO AUDIO...

Aficionado se mete a la cancha en el Super Bowl LX | Foto: AFP

Un espontáneo invadió la cancha del Levi’s Stadium de California durante el Super Bowl LX cuando los Seahawks de Seattle gestaban su eventual victoria frente a los Patriots. El aficionado fue tacleado por un jugador de Nueva Inglaterra y retirado del terreno de juego por elementos de seguridad.

El sujeto lucía una leyenda en la espalda, mostrando la frase “@fxalexg Trade with Athena“, lo cual lleva a la cuenta del cubano Alex Gonzalez, quien tiene 1.3 millones de seguidores en Instagram.

El momento del espontáneo en el Super Bowl 2026

Durante el último cuarto del Super Bowl LX, un hombre sin playera corrió desde las gradas hasta el terreno de juego del Levi’s Stadium, alertando al cuerpo de seguridad del recinto.

El espontáneo corrió por todo el campo, dejando ver su nombre de redes sociales, escapando de los elementos de seguridad del estadio, quienes no pudieron alcanzarlo.

Imagen: Reuters

No fue sino hasta que Kyle Williams, defensor de New England Patriots, corrió hasta “zona roja” para contactar con el aficionado y derribarlo.

Acto seguido, múltiples oficiales del cuerpo de supervisión y seguridad se abalanzaron contra el sujeto para sacarlo del estadio, mientras los jugadores esperaban a que se reanudaran las acciones.

¿Quién es el espontáneo del Levi’s Stadium?

La cuenta que el invasor tenía escrita en la espalda lleva al perfil de Alex González, quien se describe de la siguiente manera: “Simplemente un cubano que sabe cuándo hacer clic en comprar o vender en el momento adecuado”.

Hasta el momento, no se ha confirmado que se trate del cubano o de un colaborador que deseaba darle visibilidad. Cabe destacar que también mostraba la leyenda “Trade in the blackspot” (“Comercia en el punto ciego”).

Por su contenido, es posible inferir que se dedica al “trading“, es decir, la compraventa activa de instrumentos financieros en mercados electrónicos, con el objetivo de obtener rentabilidad a corto o medio plazo especulando sobre los cambios de precio.

La cuenta del espontáneo cuenta con 1.3 millones de seguidores y sigue a 987 personas en Instagram.

Además, en la página oficial de Alex Gonzalez se describe como “un exitoso inversor, emprendedor, mentor de miles de personas, filántropo, piloto de drift semiprofesional”.

El invasor se burla de su intervención en el Super Bowl LX

A través de su portal oficial, Alex Gonzalez se burló de su invasión al terreno de juego en el Super Bowl LX. “Incluso puede que lo hayas visto corriendo desnudo en el Super Bowl“, se puede leer en su descripción.

Cabe destacar que el invasor del Levi’s Stadium ha especificado que nació en Cuba hasta que sus padres decidieron migrar a Estados Unidos por mejores condiciones de vida.

El hombre, que fue retenido por los elementos de seguridad del estadio, suele presumir su lujoso estilo de vida, contrastando su situación actual con su origen.

Seattle Seahawks gana el Super Bowl 2026

El espontáneo invadió la cancha durante un tiempo muerto, lo que le permitió recorrer el terreno de juego mientras los jugadores estaban reunidos para planear la próxima jugada.

En ese momento, los Patriots de Nueva Inglaterra estaban perdiendo el encuentro y estaban obligados a una reacción heroica para aspirar a su séptimo anillo del Super Bowl.

A pesar de una breve reacción por parte de Drake Maye, quarterback de Nueva Inglaterra, los Patriots no pudieron volver a la vida y terminaron perdiendo por marcador de 29-13.

Kenneth Walker, running back de Seattle, fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) del juego por ser una pieza clave para conseguir el segundo Super Bowl en la historia de la franquicia.

