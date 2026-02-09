Trump llama “perdedor” a atleta por dudar en representar a Estados Unidos en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

El atleta se negó el miércoles. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo 8 de febrero, de “auténtico perdedor” al esquiador olímpico Hunter Hess, luego de que el atleta expresara tener sentimientos encontrados sobre representar a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, en medio de la tensión política y social que se vive actualmente en territorio estadounidense.

Hess, esquiador de estilo libre de 27 años, fue cuestionado el miércoles sobre cómo se sentía al competir por Estados Unidos, considerando el contexto interno del país, marcado, según dijo, por el descontento social ante las violentas redadas contra inmigrantes y otras crisis.

“Es evidente que están pasando muchas cosas de las que no soy el mayor fan, y creo que mucha gente tampoco”, declaró el atleta… el hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que está pasando en Estados Unidos”.

Hunter Hess

El deportista reconoció que representar a Estados Unidos en este momento produce sentimientos encontrados, declaraciones que provocaron una reacción inmediata del mandatario.

Donald Trump arremete contra el deportista de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump criticó duramente al esquiador, algo poco habitual en un presidente estadounidense hacia un integrante de su equipo olímpico en Milano Cortina 2026.

“Hunter Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno”, escribió.

El republicano añadió que, si esa era su postura, no debería haber hecho las pruebas para el equipo y lamentó que formara parte de la delegación: “Es muy difícil animar a alguien así”, señaló del atleta que compite en Milano Cortina 2026.

Las tensiones políticas en Estados Unidos han tenido eco durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, inaugurados el viernes pasado.

Durante la ceremonia de apertura en Italia, el vicepresidente JD Vance fue abucheado, mientras que también se registraron críticas por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, acompañando al equipo estadounidense.