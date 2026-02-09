Cadillac presenta el monoplaza que Checo Pérez correrá en su regreso a la F1

GENERANDO AUDIO...

Cadillac, escudería debutante de la Fórmula 1 (F1), presentó oficialmente el primer monoplaza de su historia a través de un spot especial por el Super Bowl LX de este 8 de febrero. De esta manera, ya se conoce el livery con el que Sergio “Checo” Pérez hará su regreso al “Gran Circo”.

El diseño presentado este domingo cuenta con el patrocinio de Telcel, Claro e Infinitum, marcas de América Móvil, el principal proveedor de servicios integrados de telecomunicaciones en América Latina.

Así es el monoplaza que “Checo” Pérez correrá con Cadillac

El monoplaza de Cadillac Formula 1 fue presentado con un video que muestra a este armandose en valocidad. Luce un diseño largo, bajo y completamente aerodinámico, con líneas afiladas que priorizan la velocidad y el flujo de aire. Predomina el color negro mate, combinado con detalles en plateado metálico, lo que le da una apariencia elegante y agresiva al mismo tiempo.

En Estados Unidos, las pantallas de Times Square en Nueva York mostraron el monoplaza real dentro de una vitrina de cristal, un spot televisivo narraba el ensamblaje del vehículo sobre un suelo desértico

Su logotipo de Cadillac y las siglas TWG destacan en los laterales del chasis, mientras que los patrocinadores aparecen integrados de forma discreta sobre la carrocería. Su frente es estrecho y puntiaguda, el cockpit compacto y el alerón trasero alto y robusto, características típicas de la Fórmula 1 moderna.

Las llantas Pirelli de perfil bajo y la silueta pegada al suelo refuerzan esa sensación de potencia y precisión, haciendo que el auto proyecte una imagen futurista incluso cuando está detenido.

Cadillac F1 comienza a tomar forma

El miércoles 28 de enero, Cadillac reveló oficialmente el nomex, el traje de competición de los pilotos, que tanto Sergio “Checo” Pérez como Valtteri Bottas usarán la próxima temporada.

El diseño del nomex combina un negro elegante con detalles en blanco y la presencia destacada del logotipo de Cadillac, se trata de una vestimenta que combina estilo y funcionalidad.

Cabe recordar que Cadillac usó un monoplaza provisional durante las recientes pruebas de Barcelona antes del inicio de la temporada 2026 de la F1 el próximo 8 de marzo.

¿Cómo se ha preparado la nueva escudería de F1?

Los preparativos del equipo han incluido sesiones de prueba en pista durante los test de pretemporada, donde tanto Pérez como Bottas han tenido la oportunidad de rodar y aportar retroalimentación técnica sobre el monoplaza propulsado por motor Ferrari, que servirán como base mientras Cadillac trabaja en su propio motor, programado para debutar en 2029.

Foto: X (@Cadillac_F1)

Durante las pruebas privadas en Barcelona, Bottas completó una buena tanda de kilómetros, mientras Pérez también tuvo su turno, aunque enfrentó algunos desafíos naturales para un coche totalmente nuevo.

Dan Towriss, directivo del proyecto Cadillac F1, ha reconocido que el equipo atraviesa un proceso complejo de preparación rumbo a su debut en la temporada 2026.

El directivo describió el momento que vive la escudería como estar “construyendo el barco mientras navega”, una metáfora con la que explicó los retos que implica desarrollar un equipo completamente nuevo en la Fórmula 1 en un periodo de tiempo reducido.

Checo Pérez y Valtteri Bottas, los líderes de este nuevo proyecto

Para Cadillac, la elección de Pérez y Bottas como dupla titular es estratégica, ambos pilotos suman más de 500 Grandes Premios combinados y 16 victorias en la Fórmula 1, una experiencia que será clave para ayudar al equipo a adaptarse rápidamente a las complejidades de la competición.

Checo Pérez cuenta con un historial que incluye 39 podios y seis victorias, se reincorpora a la categoría tras pasar el año 2025 fuera de la competición y tras una exitosa etapa con Red Bull, donde fue pieza fundamental en varios resultados importantes.

Bottas aporta una trayectoria sólida con 10 triunfos y 67 podios, principalmente durante su etapa con Mercedes, y regresará a las pistas tras fungir como piloto reserva.

Sergio Pérez ha expresado que ve esta etapa como un “gran proyecto final” en su trayectoria en laFórmula 1, motivado por la ambición de construir algo desde cero con Cadillac y contribuir al crecimiento del automovilismo estadounidense.

Bottas, por su parte, ha destacado que formar parte de este equipo representa una oportunidad para aplicar toda su experiencia acumulada y ayudar a formar una base sólida para el futuro.