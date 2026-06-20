Fernando Gago, exDT de Chivas, sufrió un infarto y fue hospitalizado: ¿cuál es su estado de salud?

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Fernando Gago sufrió un infarto, según anunció la U de Chile | Foto: AFP

Fernando Gago, actual director técnico de la Universidad de Chile, sufrió un infarto agudo al miocardio, por lo que fue hospitalizado durante la madrugada de este viernes 19 de junio, según informó el club andino a través de sus redes sociales este sábado.

Cabe destacar que el estratega argentino formó parte de la Liga MX en diferentes ocasiones, en los banquillos de equipos como Chivas de Guadalajara y Necaxa. Actualmente, dirige en el futbol chileno, donde se presentó su reciente complicación de salud.

¿Qué le pasó a Fernando Gago, exDT de Chivas?

Fernando Rubén Gago ingresó a la Clínica Alemana de Chile el pasado 19 de junio tras presentar un infarto agudo al miocardio, según un comunicado publicado por la U de Chile.

“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial”. U de Chile (Clínica Alemana)

Cabe destacar que el tramo intermedio arterial, donde se presentó la afección, es clave para una adecuada irrigación del corazón, según explicó la clínica donde fue internado.

¿Cómo se encuentra el entrenador argentino?

Los médicos le practicaron a Fernando Gago una angioplastía con implante intracoronario de stert, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal.

Actualmente, “presenta buen ánimo“, de acuerdo con el parte médico de la Clínica Alemana compartido por la Universidad de Chile.

En las próximas horas, el estratega sudamericano comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar la actividad física de forma progresiva.

¿Qué es un infarto agudo al miocardio?

Un infarto agudo al miocardio es la forma más grave de la cardiopatía isquémica y constituye una urgencia médica, de acuerdo con la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC).

Se produce cuando una arteria coronaria se obstruye, generalmente por la rotura de una placa de grasa que origina un coágulo, impidiendo el flujo sanguíneo y causando daño en el músculo cardíaco.

La causa más frecuente es la aterosclerosis, aunque en raras ocasiones puede deberse a inflamación de las arterias, infecciones, consumo de drogas o traumatismos, según los expertos españoles.

El riesgo aumenta en personas con factores como:

Tabaquismo

Colesterol elevado

Hipertensión

Diabetes o antecedentes familiares

Alteraciones hereditarias del colesterol

Consumo de drogas, como la cocaína

El síntoma más característico es un dolor intenso en el pecho, con sensación de opresión, que puede irradiarse al brazo izquierdo, cuello, mandíbula, espalda o abdomen y durar más de 20 minutos.

Puede acompañarse de dificultad para respirar, sudoración fría, náuseas o mareo. En mujeres, personas mayores o con diabetes, los síntomas pueden ser menos típicos o incluso pasar desapercibidos.

Durante la evolución pueden aparecer arritmias, algunas de ellas graves, que en ciertos casos requieren dispositivos como marcapasos o desfibrilador.

Las consecuencias dependen de la extensión del daño: los infartos más grandes pueden provocar insuficiencia cardíaca, mientras que los más pequeños permiten una vida prácticamente normal si se controlan los factores de riesgo.

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