Resultados completos del Mundial 2026, hoy sábado 20 de junio
El Mundial 2026 continúa este sábado 20 de junio con partidos de alto nivel. conoce los resultados de la segunda jornada para los grupos E y F, donde están Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao, Países Bajos, Suecia, Japón y Túnez.
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Países Bajos aplasta a Suecia y presenta su candidatura en el Mundial 2026
Uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial fue el encuentro entre Países Bajos y Suecia, que terminó con una goleada contundente a favor de la “Naranja Mecánica“.
Dos dobletes de Cody Gakpo y Brian Brobbey, así como un tanto de Crysencio Summerville, pusieron el marcador 5-1 a favor de los neerlandeses sobre Suecia, por quien descontó Anthony Elanga.
Alemania sufre para superar a Costa de Marfil
Alemania tuvo la prueba más difícil del Mundial hasta ahora, pues enfrentó a Costa de Marfil en un encuentro que enfrentó potencia con velocidad y en el que los germanos sufrieron para llevarse los tres puntos.
Los africanos se pusieron al frente en el marcador al minuto 30 con un tanto de Franck Kessié; sin embargo, Deniz Undav salió desde la banca para anotar un doblete, incluyendo un gol de último minuto, para poner el 2-1.
Alemania aseguró el liderato de grupo y el pase a los dieciseisavos de final del Mundial, uniéndose a México en la lista de clasificados a la siguiente ronda.
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