Resultados completos del Mundial 2026, hoy sábado 20 de junio

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Resultados del Mundial 2026 del 19 de junio | Foto: AFP

El Mundial 2026 continúa este sábado 20 de junio con partidos de alto nivel. conoce los resultados de la segunda jornada para los grupos E y F, donde están Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao, Países Bajos, Suecia, Japón y Túnez.

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Países Bajos aplasta a Suecia y presenta su candidatura en el Mundial 2026

Uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial fue el encuentro entre Países Bajos y Suecia, que terminó con una goleada contundente a favor de la “Naranja Mecánica“.

Dos dobletes de Cody Gakpo y Brian Brobbey, así como un tanto de Crysencio Summerville, pusieron el marcador 5-1 a favor de los neerlandeses sobre Suecia, por quien descontó Anthony Elanga.

¡GOLEADA DE LOS PAÍSES BAJOS!⚽️🇳🇱



Los de Ronald Koeman son letales, y este día le pasaron por encima a Suecia, que nunca logró encontrarse en la cancha🔥 pic.twitter.com/CdPzVusblg — Claro Sports (@ClaroSports) June 20, 2026

Alemania sufre para superar a Costa de Marfil

Alemania tuvo la prueba más difícil del Mundial hasta ahora, pues enfrentó a Costa de Marfil en un encuentro que enfrentó potencia con velocidad y en el que los germanos sufrieron para llevarse los tres puntos.

Los africanos se pusieron al frente en el marcador al minuto 30 con un tanto de Franck Kessié; sin embargo, Deniz Undav salió desde la banca para anotar un doblete, incluyendo un gol de último minuto, para poner el 2-1.

¡ALEMANIA CLASIFICADO! 🇩🇪🔥🤩



Los germanos logran la remontada de último minuto ante Costa de Marfil para sumar su segunda victoria en el #Mundial y amarrar el pase a los 16avos de final 😎 pic.twitter.com/DcpEuMiUj3 — Claro Sports (@ClaroSports) June 20, 2026

Alemania aseguró el liderato de grupo y el pase a los dieciseisavos de final del Mundial, uniéndose a México en la lista de clasificados a la siguiente ronda.

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