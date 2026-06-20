Presentan la playera y medalla del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026

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Las playeras y medallas del Maratón CDMX Telcel 2026 | Fotos: Cuartoscuro

La cuenta regresiva para el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 comenzó este sábado 20 de junio con la presentación oficial de la playera que portarán los competidores y la medalla que se entregará a los participantes de la competencia el próximo 30 de agosto en la capital del país.

Cabe destacar que los diseños de la playera y la medalla se presentaron en evento realizado en las instalaciones de la Cineteca Nacional Chapultepec, donde también se presentaron los diseños para el Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2026.

Conoce la playera y la medalla del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026

Javier Hidalgo, titular del Instituto del Deporte, y Pablo Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezaron la presentación de la playera y medalla para el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026.

La playera es de color verde y tiene elementos de la cultura Mexica, incluyendo a la serpiente emplumada Quetzalcoatl, el símbolo del maíz en el centro del diseño, las grecas ancestrales y flores de cempasúchil.

“Una pieza que representa la grandeza de nuestras raíces, la fuerza de una ciudad vibrante y la emoción de recibir al mundo a través del deporte”. Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026

Diseño de la playera del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 | Cuartoscuro

La medalla que premiará a los participantes del Maratón también honra a la Piedra del Sol y cuenta con un uróboro que tiene a Quetzalcóatl de un lado y un ajolote del otro.

“Integra elementos que representan nuestra identidad y el esfuerzo de quienes conquistan los 42 kilómetros”, se mencionó durante la presentación de la medalla.

Diseño de la medalla del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 | Cuartoscuro

Cabe destacar que esta medalla también tiene un espejo. “El reflejo que aparece no es solamente una imagen, es la historia de quien hizo posible este momento, de quien entrenó cuando nadie veía, de quien avanzó cuando apareció el cansancio y de quien creyó en la meta antes de alcanzarla“.

“Dos símbolos que muy pronto acompañarán el esfuerzo, la pasión y los sueños de miles de corredores“, escribió la cuenta oficial de Instagram del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026.

También presentan la medalla y la playera del Medio Maratón

La Cineteca Nacional de Chapultepec también fue el marco de la presentación de la medalla del Medio Maratón, cuyo elemento principal será el colibrí.

La playera del Medio Maratón será color rosa, con distintivos propios del la Ciudad de México como el Monumeto de la Revolución y el Palacio de Bellas Artes.

¿Cuándo será el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026?

El Maratón de 42 kilómetros, que arrancará del Estadio Olímpico de CU con meta en el Zócalo capitalino y pasará por la avenida 20 de Noviembre, tendrá lugar el próximo 30 de agosto.

El Medio Maratón, con una nueva ruta que comenzará en La Alameda Central y concluirá en el Ángel de la Independencia, epicentro de los festejos mundialistas en la capital, se celebrará el próximo 12 de julio.

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