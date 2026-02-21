Floyd Mayweather Jr. anuncia regreso al boxeo profesional tras pelea de exhibición con Mike Tyson

GENERANDO AUDIO...

Floyd Mayweather Jr. aún no anuncia a su primer contrincante. Foto: AFP

El excampeón mundial Floyd Mayweather Jr. anunció que saldrá del retiro y volverá al boxeo profesional después de su pelea de exhibición con Mike Tyson

Floyd Mayweather, de 48 años, se retiró en 2017 invicto con récord de 50-0, aunque desde entonces ha participado en distintos combates de exhibición.

“Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo profesional”, declaró en un comunicado difundido por ESPN.

Acuerdo exclusivo y próxima pelea profesional

El también llamado “Money” firmó un acuerdo exclusivo con CSI Sports/Fight Sports, que entrará en vigor después de la pelea de exhibición ante Mike Tyson.

Una primera pelea profesional está prevista tentativamente para este verano ante un rival aún por anunciar. Los detalles serán revelados en las próximas semanas.

La última pelea profesional de Floyd Mayweather fue en 2017 frente a Conor McGregor, estrella de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Posteriormente, ha participado en exhibiciones, incluida una victoria ante John Gotti III en México en agosto de 2024, además de combates ante figuras de realities y creadores de contenido.

Pelea de exhibición ante Mike Tyson

El medio especializado The Ring reportó que la pelea de exhibición entre Floyd Mayweather y Mike Tyson se celebraría el 25 de abril en el Congo, aunque la fecha y la sede no han sido confirmadas oficialmente.

“Iron Mike” Tyson, de 59 años, peleó por última vez en noviembre de 2024 en Texas, cuando perdió ante el youtuber convertido en boxeador Jake Paul. Ese combate, auspiciado por Netflix, reunió a cerca de 70 mil espectadores en vivo y fue seguido por millones a nivel mundial.

Trayectoria y polémicas de Floyd Mayweather

En su mejor momento, Floyd Mayweather fue considerado el mejor libra por libra del boxeo profesional, dominando el peso welter durante más de una década. En 2015 fue el deportista mejor pagado del mundo, con ganancias estimadas en 300 millones de dólares, según Forbes.

A lo largo de su carrera también enfrentó críticas por su estilo defensivo y controversias fuera del ring, incluidos antecedentes legales por violencia doméstica.

Con su anuncio, Floyd Mayweather apunta a reactivar su carrera en el boxeo profesional tras años centrado en exhibiciones y eventos especiales.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.