Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026: dónde verlo, fechas y las figuras que estarán en Acapulco

Abierto Mexicano de Tenis Acapulco 2026.. Foto: Getty Images

El puerto de Acapulco volverá a convertirse en la capital del tenis en América Latina con la edición número 33 del Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026, torneo categoría ATP 500 que se disputará en la Arena GNP Seguros del 23 al 28 de febrero.

Considerado el evento más importante de la región dentro del circuito profesional, la cita reunirá a figuras del ranking mundial en una semana que combina deporte de alto nivel, espectáculo y proyección internacional para Guerrero.

El certamen forma parte del calendario oficial de la ATP Tour y contará con un cuadro de 32 jugadores en singles y 16 parejas en dobles, con una bolsa de premios de 2 millones 469 mil 450 dólares. Como es tradición, las actividades comenzarán desde el lunes con las primeras rondas y culminarán el sábado con la gran final, en un formato nocturno que ya es sello distintivo del torneo en Acapulco.

Figuras confirmadas para el Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026

La edición 2026 presume un cartel de alto calibre con presencia de jugadores ubicados dentro del Top 10 del ranking mundial y nombres consolidados del circuito. Entre los confirmados destacan:

Alexander Zverev (3)

Alex de Miñaur (6)

Casper Ruud (13)

Alejandro Davidovich Fokina (14)

Flavio Cobolli (22)

Cameron Norrie (27)

Brandon Nakashima (30)

Valentin Vacherot (31)

Frances Tiafoe (34)

Con este grupo, se esperan duelos de alto voltaje desde las primeras rondas, especialmente en una superficie dura que suele favorecer partidos intensos y de gran potencia desde el fondo de la cancha.

Juan Martín del Potro, embajador del torneo

Uno de los atractivos especiales será la presencia del argentino Juan Martín del Potro como embajador del torneo. Campeón en Acapulco en 2018, el sudamericano mantiene un vínculo especial con la afición mexicana, que lo recuerda por su carisma y potencia dentro de la cancha. Su participación en actividades oficiales suma un componente nostálgico y emotivo a la semana del torneo.

Con una combinación de estrellas del circuito, ambiente festivo y una sede consolidada, la edición 2026 promete mantener el estándar competitivo que ha caracterizado al torneo durante más de tres décadas. La cuenta regresiva está en marcha y todo está listo para que Acapulco vuelva a vibrar con el mejor tenis del mundo.

