Kamila Sellier sufre fuerte cortada facial en el patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Se desconoce el estado de salud de Kamila Sellier. Foto: AFP

La patinadora polaca Kamila Sellier resultó con un corte facial este viernes durante los cuartos de final de los mil 500 metros de patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. La lesión se produjo cerca del ojo izquierdo, lo que obligó a la inmediata intervención del equipo médico.

La deportista, de 25 años, fue impactada por una cuchilla tras una caída en cuartos de final, reportes preliminares aclararon que su ojo está fuera de peligro.

El accidente ocurrió al cierre de la carrera, cuando varias competidoras se enredaron en el hielo. En medio del contacto, Sellier cayó y recibió un corte en el rostro, con la cuchilla del patín de Kristen Santos-Griswold.

Tras el incidente, la prueba fue detenida de forma inmediata para permitir la atención médica en pista. Kamila Sellier fue asistida en el lugar y posteriormente evacuada en camilla para una valoración más detallada.

Minutos después, la competencia se reanudó conforme al protocolo establecido para este tipo de situaciones en el short-track dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Descalifican a Kristen Santos-Griswold en Milano Cortina 2026

Kamila Sellier accidentada en Milano Cortina 2026. Foto: AFP

La estadounidense Kristen Santos-Griswold fue considerada responsable de la caída y quedó descalificada de la prueba, de acuerdo con la decisión de los jueces.

El incidente generó tensión en la pista, una disciplina caracterizada por la velocidad y la cercanía entre competidoras, donde cualquier contacto puede derivar en caídas múltiples.

Kamila Sellier siendo transportada al hospital. Foto: Reuters

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el estado de salud de Kamila Sellier tras su traslado para evaluación médica en Milán-Cortina 2026.

