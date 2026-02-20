Isaac del Toro conserva la segunda posición general del UAE Tour 2026 tras quinta etapa

GENERANDO AUDIO...

El mexicano se mantiene a 21 segundos de Antonio Tiberi. Foto: AFP

Isaac del Toro conservó la segunda posición de la clasificación general del UAE Tour 2026 tras completar la quinta etapa, una jornada sin sobresaltos para los aspirantes al título.

El ciclista mexicano terminó el día a 21 segundos del italiano Antonio Tiberi y se mantuvo firme en la pelea rumbo al ascenso decisivo del fin de semana.

La etapa no alteró las diferencias entre los líderes, pero reforzó la importancia de la montaña como punto de quiebre en la competencia.

Etapa rápida y controlada en Dubái

El quinto recorrido cubrió 168 kilómetros entre Dubai Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University. El perfil completamente llano condicionó la dinámica desde el banderazo de salida.

El pelotón avanzó a alta velocidad por avenidas amplias y tramos desérticos, incluido el circuito de Al Qudra. Los equipos de los sprinters asumieron la responsabilidad del ritmo y neutralizaron cualquier intento de escapada peligrosa.

Isaac del Toro, integrante del UAE Team Emirates, priorizó la protección dentro del grupo principal. La estrategia apuntó a evitar caídas, cortes o incidentes mecánicos en un día que favorecía a los velocistas.

Intentos de fuga y momentos de tensión

La jornada presentó movimientos ofensivos en la primera mitad. Silvan Dillier protagonizó uno de los ataques tempranos, mientras Remco Evenepoel también buscó agitar el desarrollo.

Más adelante, una caída involucró a Casper van Uden, Kevin Vermaerke y Riley Pickrell. El incidente no provocó fracturas determinantes en el grupo de favoritos, aunque elevó la tensión en el pelotón.

Los contendientes de la general, entre ellos Del Toro y Tiberi, evitaron riesgos innecesarios y permanecieron resguardados.

Escapada bajo vigilancia constante

A 100 kilómetros de la meta se consolidó una fuga con Gianni Moscon, Silvan Dillier y Nickolas Zukowsky. El trío logró abrir una diferencia moderada, pero el pelotón nunca perdió el control real de la situación.

Las escuadras interesadas en el sprint gestionaron la persecución de manera calculada. La ventaja se redujo progresivamente hasta desaparecer en los kilómetros finales.

A falta de 17 kilómetros, el desenlace quedó encaminado hacia un embalaje masivo.

Jonathan Milan impone su velocidad

El cierre confirmó el dominio de Jonathan Milan. El corredor del Lidl-Trek lanzó el ataque definitivo en los últimos metros y consiguió su segunda victoria consecutiva en la prueba.

El italiano sumó así el triunfo número 29 de su carrera profesional. La definición no generó diferencias de tiempo entre los líderes de la general.

Del Toro cumple con la misión del día

Isaac del Toro cruzó la meta en el puesto 36, resultado suficiente para conservar intacta su posición en la clasificación acumulada.

El mexicano completó la etapa sin contratiempos, aspecto clave en jornadas de alta velocidad donde una caída puede redefinir la competencia.

La prioridad del UAE Team Emirates se centró en mantener a su corredor protegido, objetivo que se cumplió de principio a fin.

La montaña, única ruta hacia el título

El UAE Tour 2026 se acerca a su momento decisivo con el ascenso a Jebel Hafeet, una subida de 10.8 kilómetros que suele definir la clasificación general.

Isaac del Toro necesita descontar los 21 segundos que lo separan de Antonio Tiberi. El terreno ascendente representa la oportunidad directa para cambiar el orden de la carrera.

El escenario exige una actuación ofensiva y controlada.

Clasificación general del UAE Tour 2026 tras cinco etapas

La tabla general permanece cerrada rumbo a la etapa reina:

Antonio Tiberi | 14:45:27

Isaac del Toro | +0:21

Harold Tejada | +1:00

Lennert van Eetvelt | +1:07

Lucas Plapp | +1:19

Ilan van Wilder | +1:21

Derek Gee | +1:22

Felix Gall | +1:28

Jorgen Nordhagen | +1:30

Tobias Halland Johannessen | +1:43

Del Toro se mantiene como el perseguidor inmediato del liderato.

