Fuera de lugar semiautomático estaría en el Clausura 2026.

La Liga MX podría dar un paso clave en la modernización de su arbitraje con la implementación oficial del sistema de fuera de lugar semiautomático, tecnología que comenzaría a utilizarse a partir de este viernes en el torneo Clausura 2026, según confirmó Claro Sports.

El posible debut de esta herramienta representaría un cambio relevante en la manera de tomar decisiones arbitrales dentro del fútbol mexicano, particularmente en una de las jugadas más complejas y debatidas dentro del VAR.

Sistema de fuera de lugar semiautomático, en fase avanzada de evaluación

El sistema se encuentra en una fase avanzada de evaluación, por lo que no se descarta que su aplicación se concrete en el corto plazo. La intención principal sería fortalecer la toma de decisiones arbitrales en acciones de fuera de lugar, especialmente aquellas de carácter milimétrico.

Durante semanas recientes, se habrían realizado pruebas internas en algunos partidos de la Liga MX. Estas evaluaciones no tuvieron impacto directo en las decisiones oficiales y sirvieron para medir tiempos de respuesta, precisión y confiabilidad del sistema.

Tecnología utilizada en la Premier League llegaría al fútbol mexicano

El sistema de fuera de lugar semiautomático que analiza la Liga MX es desarrollado por el proveedor Genius, el mismo que actualmente se utiliza en la Premier League.

Su funcionamiento se basa en el análisis digital del terreno de juego y la ubicación exacta de los futbolistas durante cada acción ofensiva.

La herramienta utiliza más de 15 cámaras de alta precisión instaladas en los estadios, las cuales capturan en tiempo real los movimientos y las extremidades de los jugadores. Con esta información, el sistema genera modelos tridimensionales que permiten identificar posibles posiciones adelantadas con un margen mínimo de error.

Árbitros y VAR reciben capacitación para el posible uso del sistema

De forma paralela a las pruebas técnicas, árbitros y personal del VAR habrían recibido capacitación específica para familiarizarse con la tecnología, en caso de que la Liga MX decida autorizar su implementación oficial.

La prioridad del proyecto sería evitar fallas operativas en una eventual puesta en marcha y garantizar que el sistema se integre de manera adecuada con los protocolos actuales del VAR.

Polémicas arbitrales impulsan la posible implementación

El posible uso del fuera de lugar semiautomático surge en un contexto de constantes polémicas arbitrales en la Liga MX, especialmente por decisiones relacionadas con fuera de lugar milimétrico que han generado inconformidad entre clubes, cuerpos técnicos y aficionados.

De concretarse su implementación, el Clausura 2026 podría marcar el inicio de una nueva etapa en el arbitraje del fútbol mexicano, con el uso de tecnología que ya opera en las principales ligas del mundo.

