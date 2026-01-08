GENERANDO AUDIO...

Cruz Azul ya no jugará como local en CU. Foto: CUARTOSCURO

Cruz Azul ya no jugará como local en CU, así lo menciona el medio deportivo Claro Sports, quien retomó como fuente al reportero Adrián Esparza. El periodista lo reveló la mañana de este miércoles y comentó que el Estadio Ciudad de los Deportes será nuevamente sede de la “máquina” para el primer trimestre de 2026.

“Tenían un acuerdo con la UNAM, pero a seis días del arranque de torneo decidieron no renovar el contrato de @CruzAzul”, así lo publicó el periodista en su cuenta de X, que además lo destacó como una exclusiva.

Cruz Azul deja CU como local

Cruz Azul, los Pumas o el Estadio Ciudad de los Deportes, por el momento no han emitido algún posicionamiento al respecto. Pero se espera que en próximos minutos, u horas exista la posibilidad de algún anuncio.

¿En qué estadios ha sido local Cruz Azul?

Ahora que Cruz Azul ya no jugará como local en CU la “máquina” acumula juegos como local en cuatro estadios:

Estadio 10 de Diciembre (1964-1971)

Cruz Azul inició su historia en Primera División en el Estadio 10 de Diciembre, en Hidalgo. Con capacidad para 17 mil personas, fue su primera casa y ahí ganó dos títulos de liga (1968-69 y México 1970). Aunque dejó de ser su sede principal en 1971, siguió utilizándolo en torneos como la Copa México y la Concacaf.

Estadio Azteca (1971-1996 y 2018-2023)

En 1971 los “celestes” se mudaron al Estadio Azteca, donde vivieron sus mayores glorias. Obtuvieron cinco campeonatos de liga, además de títulos de copa y Concacaf.

También sufrió derrotas dolorosas, como las finales de 1995 con Necaxa y 2018 con América. En 2021, tras 23 años de sequía, rompió la mala racha y consiguió su noveno título en este recinto (ante Santos).

Estadio Azul (1996-2018 y 2024)

El club jugó en el Estadio Azul desde 1996. Aunque alcanzó varias finales, nunca levantó un título en esa sede. Su último partido en la primera etapa fue en 2018. Luego regresó en 2024 de manera provisional, pero problemas de seguridad provocaron su salida definitiva en enero de 2025.

Estadio Olímpico Universitario (2025)

El 8 de enero de 2025, Cruz Azul anunció su mudanza al Estadio Olímpico Universitario, con capacidad para 72 mil aficionados, convirtiéndose en su nueva casa, debido a los trabajos de remodelación del Estadio Azteca con miras al Mundial de 2026.

¿Cruz Azul regresa al Estadio Azteca en 2026?

Cruz Azul regresará al Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, el cual será reinaugurado este año con un juego de la selección mexicana y Portugal, en el mes de marzo. El regreso de los “celestes” al “coloso de Santa Úrsula” lo confirmó el director general del “Coloso de Santa Úrusula”, Félix Aguirre durante una entrevista para Claro Sports.

“Nosotros tenemos contrato con Cruz Azul, no es regresar o no regresar. Hay un contrato vigente y estamos en los mejores términos, y la relación es extraordinaria”. Félix Aguirre, director general del Estadio Banorte

Esto se podría dar a partir del torneo Apertura 2026, luego de que termine el Mundial de 2026.

