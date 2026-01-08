Mexicanas nominadas como “Atleta del Año 2025” de los World Games: perfiles y cómo votar por ellas

GENERANDO AUDIO...

Mexicanas nominadas a la “Atleta del Año 2025”, de los World Games. Foto: AFP

Andrea Becerra, Victoria Chávez y Laura Burgos son las tres mexicanas nominadas a la “Atleta del Año 2025”, de los World Games. Ellas forman parte una lista de 30 deportistas destacadas.

El periodo de votación de los World Games se abrirá oficialmente el lunes12 de enero de 2026, por lo que se lanzó una invitación a los fanáticos de los deportes de todo el mundo a participar en la selección de sus atletas favoritos.

La votación se cerrará el lunes 2 de febrero de 2026. Además, habrá una ronda de eliminación a mitad de camino y que tendrá lugar el lunes 26 de enero, momento en el que solo los 10 mejores candidatos ascenderán a la etapa final.

¿Cómo votar por las mexicanas para “Atleta del Año 2025” de los de los World Games?

Para que las mexicanas nominadas como “Atleta del Año 2025” de los de los World Games pasen al Top 10 y tengan posibilidad de alzar dicho galardón se debe hacer lo siguiente:

Primero hay que ingresar al sitio oficial de los World Games.

Luego se desplegarán todas las opciones; ahí hay que elegir a la atleta favorita y darle el voto.

Junto a sus fotos y perfiles ahorita se aprecia que se verá reflejado el número de votos que recibirán cada atleta.

Este premio reconoce a los atletas excepcionales por sus destacadas actuaciones deportivas y sus contribuciones al éxito, así como la visibilidad de su deporte. Los competidores que terminen en el Top 3 recibirán un trofeo, un valioso premio y un amplio apoyo promocional.

Perfiles de las mexicanas nominadas en los World Games

Andrea Becerra

Ella consiguió el oro en compuesto femenino en los Juegos Mundiales 2025, ganando una final dramática 147-146 después de conseguir la plata en la prueba por equipos mixtos el día anterior.

Su temporada continuó exitosamente con un oro en el Campeonato Mundial más tarde en 2025, confirmando su posición entre las mejores arqueras de compuesto del mundo.

Victoria Chavez

Ella anotó el touchdown decisivo cuando el tiempo expiró para darle a México el oro en fútbol bandera en los Juegos Mundiales 2025, defendiendo su título contra Estados Unidos.

Sus actuaciones a lo largo del torneo ayudaron a la selección mexicana lograra alcanzar la cima del Ranking Mundial de Fútbol Bandera de la IFAF por primera vez.

Laura Burgos

Ella ganó el oro en su división en los Juegos Mundiales 2025, sumándose a su medalla de plata que conquistó en el año de 2022. También fue dos veces Campeona Mundial Senior de la IFMA (2024, 2025).

Laura Burgos también es reconocida por su desempeño de élite, integridad y liderazgo en la comunidad del Muay Thai, así lo destacó la página de los World Games.

Estas son las mexicanas nominadas a la “Atleta del Año 2025” de los World Games, y pueden lograr un reconocimiento más a sus éxitos cosechados por el voto de la gente a partir del lunes12 de enero de 2026.

