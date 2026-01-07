Brutal pelea en un partido de hockey profesional deja a un jugador sin casco y en el suelo: video

GENERANDO AUDIO...

Ryan Reaves y Mathieu Olivier protagonizan pelea. Foto: AFP

Una escena pocas veces vista incluso en la NHL se robó los reflectores el pasado martes 6 de enero cuando Ryan Reaves y Mathieu Olivier protagonizaron una pelea durante el partido de hockey sobre hielo entre los San Jose Sharks y los Columbus Blue Jackets, en la que el veterano enforcer terminó derribado y sin casco tras un potente derechazo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El enfrentamiento ocurrió en pleno desarrollo del partido y encendió de inmediato a la afición presente en la arena. Sin dudarlo, ambos jugadores se quitaron los guantes y comenzaron un intenso intercambio de golpes, una escena clásica del hockey norteamericano.

Sin embargo, fue Mathieu Olivier quien tomó la ventaja, conectando un golpe limpio que impactó directamente en la cabeza de Reaves, provocando que el casco saliera disparado y que el jugador cayera al hielo.

De acuerdo con reportes de Toronto CityNews, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para provocar un knockdown, algo poco habitual tratándose de Ryan Reaves, uno de los peleadores más experimentados, físicos y respetados de la NHL.

El combate terminó de inmediato con la intervención de los árbitros, quienes evitaron que la situación pasara a mayores, mientras el público reaccionaba entre sorpresa, gritos y aplausos.

La pelea no tardó en viralizarse en redes sociales y en distintos medios deportivos como Sportsnet se calificó el intercambio como un auténtico “heavyweight slugfest” (pelea de pesos pesados), destacando la potencia de ambos jugadores y la contundencia del golpe final de Olivier.

Por su parte, NHL Trade Rumors señaló que el combate podría colocarse entre los más impactantes de la temporada, no solo por el resultado, sino por la reputación de ambos protagonistas.

Tras el encuentro, Ryan Reaves se mostró autocrítico y aceptó la derrota con deportividad, en declaraciones retomadas por CityNews, el jugador reconoció que “se está haciendo un poco mayor” y admitió que Olivier fue mejor en ese momento. A pesar de lo aparatoso del golpe y de haber terminado sin casco sobre el hielo, no se reportaron lesiones graves.

¿Por qué el hockey sobre hielo permite peleas?

A diferencia de la mayoría de los deportes profesionales, el hockey sobre hielo tolera las peleas como parte del juego, siempre bajo reglas específicas. Esta tradición se remonta a los orígenes del deporte en Norteamérica, donde los enfrentamientos físicos eran vistos como una forma de imponer respeto, defender a los compañeros y liberar tensiones dentro del partido.

En la NHL, las peleas no son legales en sentido estricto, pero están reguladas, cuando dos jugadores se quitan los guantes y se enfrentan, los árbitros permiten el intercambio durante unos segundos antes de intervenir, siempre que no se usen palos, cascos u otros objetos como armas; generalmente, la pelea termina cuando uno de los jugadores cae al hielo o pierde el equilibrio.

La liga considera que esta práctica funciona como un mecanismo de autocontrol entre los propios jugadores, evitando acciones más peligrosas como golpes ilegales con el stick o cargas por la espalda.

Además, las peleas suelen derivar en penalizaciones mayores de cinco minutos, lo que representa un castigo deportivo sin expulsión automática.

Aunque en los últimos años la NHL ha buscado reducir este tipo de enfrentamientos por razones de seguridad y salud, las peleas siguen siendo parte del ADN del hockey profesional, un elemento que lo distingue de otros deportes y que continúa generando debate entre aficionados, jugadores y especialistas.

El partido terminó con victoria para San Jose Sharks, pero más allá del marcador, la imagen que quedó grabada fue la de un solo golpe capaz de derribar a uno de los enforcers más temidos de la liga, recordando que la NHL sigue siendo un deporte tan espectacular como impredecible.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.