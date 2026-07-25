Gimnasta sufre aparatosa caída en los Juegos de la Commonwealth: video

GENERANDO AUDIO...

Gimnasta Gabriel Langton. Foto: Reuters.

El gimnasta Gabriel Langton sufrió un accidente durante la final de gimnasia por equipos masculina de los Juegos de la Commonwealth, luego de caer de cabeza tras perder el control en la barra horizontal.

🚨NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF — Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026

El gimnasta inglés de 19 años fue atendido por personal médico en la arena y trasladado a un hospital, donde permanecía consciente y hablando con los médicos, de acuerdo con información difundida por los responsables del equipo de Inglaterra.

Gimnasta Gabriel Langton sufre aparatosa caída

Langton realizaba su rutina en la barra horizontal cuando al salir del aparato, el gimnasta impactó de cabeza contra el suelo, lo que provocó que la competencia fuera detenida mientras los servicios médicos ingresaban para atenderlo.

El deportista recibió atención durante varios minutos sobre la superficie de competencia antes de ser inmovilizado en una camilla para posteriormente ser retirado de la arena y trasladado a un hospital para su atención médica.

Equipo de Inglaterra informa que Gabriel Langton estaba consciente

Después del traslado, los responsables del equipo inglés informaron que el gimnasta permanecía consciente, con movilidad y en comunicación con el personal médico.

En un comunicado, el equipo de Inglaterra agradeció la respuesta del personal de emergencia.

“Estamos agradecidos a los equipos médicos que respondieron de inmediato para brindar asistencia”, indicó el representativo.

Gabriel Langton reemplazó a Max Whitlock

Gabriel Langton había sido incorporado al equipo inglés como sustituto del seis veces medallista olímpico Max Whitlock, quien no participó debido a una lesión.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.