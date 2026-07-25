¡Mexicanos de oro! Conquistan el tiro con arco recurvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

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Mexicanas y mexicanos se imponen en Santo Domingo 2026. Foto: Conade

Los equipos femenil y varonil de tiro con arco recurvo de México comenzaron con el pie derecho su participación en Santo Domingo 2026, al conquistar las medallas de oro en la prueba por equipos tras vencer a Colombia en ambas finales.

Con el triunfo, el conjunto femenil también aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La delegación mexicana estuvo acompañada por el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade, Rommel Pacheco, durante la jornada en la que los arqueros nacionales se impusieron en dos finales de alto nivel.

🇲🇽🤝 | El trabajo en equipo entre atletas e instituciones es la clave del éxito. Hoy, en los Juegos Centroamericanos @SDQ2026, se reafirma que esta sinergia da frutos en el deporte mexicano.



¡Enhorabuena a nuestras y nuestros especialistas en recurvo! 🫡 pic.twitter.com/hIsaroroKn — CONADE (@conadeoficial) July 25, 2026

El equipo femenil vence a Colombia y consigue boleto a Lima 2027

Las mexicanas Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia fueron las primeras en entrar en acción y derrotaron 5-1 a Colombia para quedarse con la medalla de oro y sellar su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Mexicanas ganan oro en tiro con arco curvo en Santo Domingo 2026. Foto: Conade

Al término de la competencia, Alejandra Valencia destacó la exigencia del encuentro.

“Fue un partido cerrado porque las colombianas son un gran equipo con mucho nivel. Al final nosotras hicimos nuestro trabajo, nos concentramos para lograr el objetivo”, destacó.

Por su parte, Ana Paula Vázquez celebró la clasificación a la justa continental.

“Serán mis primeros Panamericanos porque siempre me pasaba algo y no podía ir, así que ahora no voy a salir de mi casa”, bromeó.

La arquera agregó que el boleto representa una motivación adicional rumbo a su principal objetivo.

“El boleto a Panamericanos es una motivación extra porque nuestro objetivo es llegar a Los Ángeles, así que vamos por todo y por las medallas”, agregó.

En tanto, Ángela Ruiz señaló que la preparación previa fue clave para adaptarse a las condiciones climáticas.

“Nos sirvió mucho el campamento en Mérida por el calor. A veces hay más viento o más calor, pero lo importante es adaptarnos y estar concentradas en el objetivo”, subrayó.

Los hombres también se llevan el oro tras imponerse 5-3

Mexicanos ganan oro en tiro con arco curvo en Santo Domingo 2026. Foto: Conade

Más tarde, Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla vencieron 5-3 a Colombia para darle a México una segunda medalla de oro en la modalidad de equipos recurvo.

Los tres arqueros coincidieron en que enfrentar a Colombia representa uno de los mayores desafíos del continente.

Matías Grande destacó que la preparación realizada en México y Europa fue determinante para el resultado.

“Nos sirvió mucho el campamento en Yucatán y en Suiza; se mejoran muchas cosas y siempre hay aprendizaje. Gracias al director de la Conade, Rommel Pacheco, a nuestro equipo multidisciplinario, a nuestros entrenadores y a todos los que nos apoyan para estar aquí”, dijo el atleta.

Por su parte, Raúl Rodríguez recordó que el equipo varonil ya había asegurado su clasificación a Lima 2027 durante el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco celebrado en Tlaxcala.

“Eso nos ayudó a tener menos presión en Centros, porque enfrentarnos a Colombia siempre es fuerte”, destacó Rodríguez.

Finalmente, Francisco Padilla resaltó el crecimiento del equipo pese a los cambios en su integración.

“En el equipo varonil ha habido más cambios que en el femenil, pero ya nos hemos adaptado más, hemos trabajado más unidos y los resultados empiezan a verse. El reto grande, como el de nuestras compañeras, es llegar a Los Ángeles y pelear por las medallas”, mencionó Padilla.

Los arqueros mexicanos volverán a la actividad este domingo, cuando inicien las rondas individuales en Santo Domingo 2026.

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