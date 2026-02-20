Héctor Vivas, el lente mexicano que retrata la memoria olímpica en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Héctor Vivas, un mexicano en Milano Cortina 2026 | Claro Sports

En medio de los Alpes italianos, entre tormentas de nieve, temperaturas bajo cero y saltos imposibles del esquí acrobático, hay un mexicano capturando algunas de las imágenes más poderosas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Su nombre es Héctor Vivas, fotógrafo de Getty Images y parte del equipo oficial que documenta cada instante de la justa olímpica.

En Livigno, una de las sedes más espectaculares de estos Juegos, lo acompañamos durante una jornada completa para conocer cómo trabaja, cómo innova y qué significa representar a México en el máximo escenario deportivo del planeta.

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

