Agenda deportiva del 20 al 22 de febrero: cierre de Milano Cortina, América vs. Chivas Femenil y futbol de Europa

Del 20 al 22 de febrero de 2026 se presenta uno de los fines de semana más intensos del calendario deportivo, los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegan a su desenlace, entre sábado y domingo quedarán definidos varios de los podios más esperados, mientras que el domingo 22 se llevará a cabo la ceremonia de clausura, poniendo punto final a la justa invernal celebrada en Italia tras más de dos semanas de competencia.

En el ámbito nacional, el fútbol mexicano también promete emociones fuertes, destaca el Clásico Nacional Femenil entre Club Deportivo Guadalajara Femenil y Club América Femenil, programado para el domingo a las 17:00 horas, un duelo que suele paralizar miradas por la histórica rivalidad entre ambos clubes. 

Además, la jornada 7 del Clausura 2026 varonil ofrece partidos de gran atractivo como Tigres vs Pachuca, Puebla vs América y el tradicional Cruz Azul vs Guadalajara el sábado por la noche. Estos compromisos se disputan en un momento clave del torneo, con puntos determinantes en juego de cara a la lucha por los primeros sitios y la clasificación a la liguilla.

En el plano internacional, el fútbol europeo entra en una fase determinante de la temporada, en España, la LaLiga celebra su jornada 25 con enfrentamientos como Osasuna vs Real Madrid, Barcelona vs Levante y Atlético vs Espanyol. En Inglaterra, la Premier League disputa la fecha 27 con choques destacados como Arsenal vs Tottenham y Newcastle vs Manchester City. Por su parte, la Serie A vive la jornada 26 con partidos como Lecce vs Inter y Atalanta vs Napoli, además de actividad simultánea en la Bundesliga y la Ligue 1.

El fin de semana se completa con el inicio de la temporada regular de la Major League Soccer y una cartelera nutrida de la NBA tras el receso por el All-Star. En conjunto, se trata de un menú deportivo que combina el cierre de una cita olímpica histórica, clásicos nacionales y la intensidad del balompié y el baloncesto a nivel global.

Viernes 20 de febrero 2026

04:55 | Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Esquí cross femenil final | Final | Claro Sports

06:30 | Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Aerials varonil final | Final | Claro Sports

07:05 | Curling | Milano Cortina 2026 | Semifinal femenil | Semifinal | Claro Sports

07:15 | Biatlón | Milano Cortina 2026 | Salida en masa 15km varonil | Salida en masa | Claro Sports

09:30 | Patinaje de velocidad | Milano Cortina 2026 | 1,500m femenil | Final | Claro Sports

09:40 | Hockey | Milano Cortina 2026 | Semifinal varonil | Semifinal | Claro Sports

12:05 | Curling | Milano Cortina 2026 | Partido por el bronce varonil | Bronce | Claro Sports

12:30 | Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Halfpipe varonil final | Final | Claro Sports

13:15 | Patinaje de velocidad en pista corta | Milano Cortina 2026 | 1,500m femenil y 5,000 relevo varonil finales | Finales | Claro Sports

14:00 | Fútbol | LaLiga | Athletic Bilbao vs Elche | Jornada 25 | Sky Sports

14:10 | Hockey | Milano Cortina 2026 | Semifinal varonil | Semifinal | Claro Sports

18:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Pumas UNAM vs Tigres UANL | Jornada 10 | TUDN / ViX

18:30 | Básquetbol | NBA | Dallas Mavericks en Minnesota Timberwolves | Temporada regular | ESPN

19:00 | Fútbol | Liga MX | Tigres UANL vs Pachuca | Jornada 7 | TUDN / ViX / FOX One / Azteca

19:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Atlas vs Cruz Azul | Jornada 10 | TUDN / ViX

19:00 | Softbol | Liga Mexicana de Softbol | El Aguila de Veracruz vs Algodoneras Union Laguna | 19:00 | Claro Sports

21:06 | Fútbol | Liga MX | Puebla vs Club América | Jornada 7 | FOX One / Azteca 7 / TUDN

21:00 | Básquetbol | NBA | LA Clippers en Los Angeles Lakers | Temporada regular | ESPN

Sábado 21 de febrero 2026

04:00 | Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Esquí cross varonil final | Final | Claro Sports

04:45 | Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Aerials equipos mixtos | Final | Claro Sports

04:55 | Esquí de fondo | Milano Cortina 2026 | 50km varonil salida en masa | Salida en masa | Claro Sports

06:30 | Esquí de montaña | Milano Cortina 2026 | Relevos mixto | Final | Claro Sports

07:00 | Fútbol | LaLiga | Real Sociedad vs Real Oviedo | Jornada 25 | Sky Sports

07:05 | Curling | Milano Cortina 2026 | Partido por el bronce femenil | Bronce | Claro Sports

07:15 | Biatlón | Milano Cortina 2026 | Salida en masa 12.5km femenil | Salida en masa | Claro Sports

08:00 | Patinaje de velocidad | Milano Cortina 2026 | Salida en masa femenil y varonil | Final | Claro Sports

08:30 | Fútbol | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs Union Berlin | Jornada 23 | FOX / Sky Sports

08:30 | Fútbol | Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich | Jornada 23 | FOX / Sky Sports

09:00 | Fútbol | Premier League | Aston Villa vs Leeds | Jornada 27 | FOX / TNT Sports

09:00 | Fútbol | Premier League | Brentford vs Brighton | Jornada 27 | FOX / TNT Sports

09:00 | Fútbol | Premier League | Chelsea vs Burnley | Jornada 27 | FOX / TNT Sports

09:00 | Fútbol | Serie A | Como vs Juventus | Jornada 26 | ESPN / Disney+ / Paramount+

09:15 | Fútbol | LaLiga | Real Betis vs Rayo Vallecano | Jornada 25 | Sky Sports

10:00 | Fútbol | Ligue 1 | Lens vs Monaco | Jornada 23 | FOX / Caliente TV

11:00 | Fútbol | Serie A | Lecce vs Inter | Jornada 26 | ESPN / Disney+ / Paramount+

11:30 | Fútbol | Bundesliga | Borussia Dortmund vs RB Leipzig | Jornada 23 | FOX / Sky Sports

11:30 | Fútbol | Premier League | West Ham vs Burnley | Jornada 27 | FOX / TNT Sports

11:30 | Fútbol | LaLiga | Osasuna vs Real Madrid | Jornada 25 | Sky Sports

12:00 | Fútbol | Ligue 1 | Toulouse vs Paris FC | Jornada 23 | FOX / Caliente TV

12:00 | Bobsleigh | Milano Cortina 2026 | Doble femenil | Final | Claro Sports

12:05 | Curling | Milano Cortina 2026 | Final varonil | Final | Claro Sports

12:30 | Esquí freestyle | Milano Cortina 2026 | Halfpipe femenil final | Final | Claro Sports

13:00 | Patinaje artístico | Milano Cortina 2026 | Gala de exhibición | Exhibición | Claro Sports

13:40 | Hockey | Milano Cortina 2026 | Partido por el bronce varonil | Bronce | Claro Sports

14:00 | Fútbol | LaLiga | Atlético Madrid vs Espanyol | Jornada 25 | Sky Sports

14:00 | Fútbol | Premier League | Manchester City vs Newcastle | Jornada 27 | FOX / TNT Sports

14:05 | Fútbol | Ligue 1 | PSG vs Metz | Jornada 23 | FOX / Caliente TV

16:00 | Baloncesto | NBA | Orlando Magic @ Phoenix Suns | Temporada regular | NBA TV / ESPN

16:00 | Fútbol | Liga MX | Atlas vs Atlético San Luis | Jornada 7 | TUDN / ViX / FOX One

16:00 | Básquetbol | NBA | Orlando Magic en Phoenix Suns | Temporada regular | NBA TV

17:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Monterrey vs San Luis | Jornada 10 | TUDN / ViX

17:00 | Fútbol | Liga MX | Necaxa vs Toluca | Jornada 7 | Claro Sports

17:00 | Fútbol | Liga MX | León vs Santos Laguna | Jornada 7 | FOX One

19:00 | Fútbol | Liga MX | Cruz Azul vs Guadalajara | Jornada 7 | TUDN / ViX / Canal 5 / FOX One

19:30 | Básquetbol | NBA | Houston Rockets en New York Knicks | Temporada regular | ESPN

20:30 | Fútbol | MLS | LAFC vs Inter Miami | Temporada regular | Apple TV+

23:10 | Fútbol | Liga MX | Tijuana vs Mazatlán | Jornada 7 | TUDN / ViX / FOX One

Domingo 22 de febrero 2026

03:00 | Esquí de fondo | Milano Cortina 2026 | 50km femenil salida en masa | Salida en masa | Claro Sports

03:00 | Bobsleigh | Milano Cortina 2026 | Cuádruple varonil | Final | Claro Sports

04:05 | Curling | Milano Cortina 2026 | Final femenil | Final | Claro Sports

05:30 | Fútbol | Serie A | Genoa vs Torino | Jornada 26 | ESPN / Disney+ / Paramount+

07:00 | Fútbol | LaLiga | Getafe vs Sevilla | Jornada 25 | Sky Sports

07:10 | Hockey | Milano Cortina 2026 | Final varonil | Final | Claro Sports

08:00 | Fútbol | Premier League | Crystal Palace vs Wolverhampton | Jornada 27 | FOX / TNT Sports

08:00 | Fútbol | Premier League | Nottingham Forest vs Liverpool | Jornada 27 | FOX / TNT Sports

08:00 | Fútbol | Premier League | Sunderland vs Fulham | Jornada 27 | FOX / TNT Sports

08:00 | Fútbol | Serie A | Atalanta vs Napoli | Jornada 26 | ESPN / Disney+ / Paramount+

08:00 | Fútbol | Ligue 1 | Auxerre vs Rennes | Jornada 23 | FOX / Caliente TV

08:30 | Fútbol | Bundesliga | Mönchengladbach vs Freiburg | Jornada 23 | FOX / Sky Sports

09:15 | Fútbol | LaLiga | Barcelona vs Levante | Jornada 25 | Sky Sports

10:30 | Fútbol | Premier League | Tottenham vs Arsenal | Jornada 27 | FOX / TNT Sports

11:00 | Fútbol | Serie A | AC Milan vs Parma | Jornada 26 | ESPN / Disney+ / Paramount+

11:30 | Fútbol | LaLiga | Celta Vigo vs Mallorca | Jornada 25 | Sky Sports

12:00 | Básquetbol | NBA | Cleveland Cavaliers en Oklahoma City Thunder | Temporada regular | ESPN

13:30 | Milano Cortina 2026 | Ceremonia de clausura Juegos Olímpicos de Invierno | Claro Sports

13:45 | Fútbol | Serie A | AS Roma vs Cremonese | Jornada 26 | ESPN / Disney+ / Paramount+

13:45 | Fútbol | Ligue 1 | Lyon vs Strasbourg | Jornada 23 | FOX / Caliente TV

14:00 | Fútbol | LaLiga | Villarreal vs Valencia | Jornada 25 | Sky Sports

14:30 | Básquetbol | NBA | Denver Nuggets en Golden State Warriors | Temporada regular | ESPN

17:00 | Fútbol | Liga MX | Pumas vs Monterrey | Jornada 7 | TUDN / ViX / FOX One

17:00 | Fútbol | Liga MX Femenil | Chivas vs América | Jornada 10 | TUDN / ViX

17:30 | Básquetbol | NBA | Boston Celtics en Los Angeles Lakers | Temporada regular | Amazon Prime Video

19:00 | Fútbol | Liga MX | Querétaro vs FC Juárez | Jornada 7 | TUDN / ViX / FOX One

19:00 | Fútbol | MLS | LA Galaxy vs NYCFC | Temporada regular | Apple TV+ / FS1

19:00 | Fútbol | MLS | Seattle vs Colorado | Temporada regular | Apple TV+ / FS1

19:06 | Fútbol | Liga MX Femenil | Pachuca vs Juárez | Jornada 10 | TUDN / ViX

20:00 | Básquetbol | NBA | Orlando Magic en LA Clippers | Temporada regular | NBA TV

