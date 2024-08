Se quita la máscara: Hijo del Santo “se expone” en programa de TV

El Hijo del Santo se quitó la máscara en TV. Foto: Cuartoscuro

El Hijo del Santo, después de más de 40 años de trayectoria en la lucha libre mexicana, está por iniciar su gira del adiós. A finales de mayo anunció su retiro del cuadrilátero con una serie de luchas que tituló “Todo por el todo”, que contendrá 11 contiendas e iniciará el próximo 22 de septiembre.

Sin embargo, antes de comenzar su “último baile” como profesional, tuvo una entrevista televisiva que marcó un momento insólito de su trayectoria, pues por primera vez se quitó la máscara durante una transmisión.

El Hijo del Santo se quita la máscara

Ante la petición del periodista Gustavo Adolfo Infante, el Hijo del Santo se mostró renuente y puso muchos pretextos, sin embargo, al final cedió para retirarse la máscara. No obstante, el luchador hizo un pequeño truco para evitar mostrar la máscara en público.

Las luces del set del programa se apagaron y solo dejaron ver la sombra de los dos protagonistas. En la imagen se puede ver cómo el Hijo del Santo se paró de su asiento y se quitó su máscara para ponerse otra inmediatamente. En ese instante le entrega a Infante la incógnita que traía puesta.

Cuando las luces se encendieron, el conductor del programa mostró la máscara, pero cuando la toma cambió se pudo ver al Hijo del Santo con otra tapa puesta, solo que esta tiene la parte de la barbilla descubierta.

Antes de quitarse la máscara, el luchador confesó que no estuvo de acuerdo con que su padre se haya quitado la máscara en un programa en vivo meses antes de morir. “Mi papá lo hizo, pero a mí no me gustó que lo hiciera”, comentó.

¿Cómo fue cuando su padre se quitó la máscara?

A unos años de su retiro en 1982, durante el programa “Hoy mismo”, El Santo decidió levantarse la máscara por primera vez. Un año después, en 1983, en el programa “En vivo” mostró su rostro por segunda vez.

De igual manera, en 1984, El Santo volvió a mostrar su rostro en el programa “Contrapunto” conducido por Jacobo Zabludovsky, periodista que volvería a transmitir la entrevista en su noticiero “24 Horas”, pero esta vez, congelaría la imagen de Guzmán.

Cabe destacar que durante su carrera El Santo utilizó más de un nombre antes de saltar a la fama y estos fueron los siguientes: el Hombre Rojo, el Enmascarado, el Murciélago Enmascarado II y el Demonio Negro.

A partir del munuto 8, puedes ver el momento preciso en el que el luchador se retira la máscara, se apagan las luces y se la cambia por otra.