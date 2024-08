Playlist de la clausura de Paris 2024: canciones que se escucharon durante la ceremonia

Billie Eilish y el grupo Phoenix. Foto: AFP

La música se hizo presente en la ceremonia de clausura de Paris 2024, donde estuvieron los grupos franceses Air y Phoenix junto a los estadounidenses.

La justa olímpica le dijo adiós con presencia musical francesa, mientras que los artistas de Los Ángeles tomaron la batuta para darle la bienvenida a la sede de 2028.

Canciones que se escucharon durante la Clausura de Paris 2024

Estados Unidos le pone su estilo a la clausura

Los Ángeles le dio la bienvenida a los Juegos Olímpicos con artistas locales que interpretaron algunos de sus canciones como Dr. Dre y “The Next Episode” junto con Snopp Dogg, quien previamente cantó “Drop it Like It’s Hot”.

Ver más AL PURO ESTILO ANGELINO 🎶🇺🇸







Mientras que Billie Eilish hizo lo propio con la canción “Birds of a feather” desde una caseta de salvavidas en las playas de California.

Después de que Tom Cruise tomó la bandera olímpica desde el State de France, recorrió varios kilómetros para llegar a Los Ángeles para darle paso a los Red Hot Chili Peppers con “Can´t Stop”.

Ver más AL ESTILO NORTEAMERICANO 🇫🇷🤝🇺🇸







El estilo francés cierra con broche de oro

El país anfitrión no se podía quedar atrás y el grupo Phoenix interpretó “1910”, “Tonight” con Ezra Koenig, “If I Ever Feel Better” y “Lisztomania”.

Ver más LA FIESTA NO PARA 🎶🇫🇷







También estuvo el grupo Air que interpretó “Playground Love” con Gordon Tracks, mientras que el DJ Kavinsky se presentó con “Nightcall” con Angèle.

Otras de las canciones que se escucharon fueron: