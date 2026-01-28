¡Histórico! Oceanida culmina travesía por el Atlántico tras 45 días en el mar, ondean la bandera de México

GENERANDO AUDIO...

“Oceanida”, primer equipo latino en remar el Atlántico. Foto: Instagram oceanida.mx

“Oceanida” se convirtió este 28 de enero en el primer equipo latinoamericano en cruzar remando el Océano Atlántico. Las cuatro remeras mexicanas llegaron al Caribe ondeando la bandera de México y cantando el tema “Ojalá” de Silvio Rodríguez tras 45 días, una hora y 35 minutos.

Eugenia Méndez, Ana Lucía Valencia, Andrea Gutiérrez y Lucila Muriel surcaron el mar desde el pasado 12 de diciembre y cerca de las 07:00 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles tocaron tierra a pesar de los retrasos en el último tramo de su histórica travesía.

¡Así llegaron las mexicanas de “Oceanida” al Caribe!

Las cámaras de “World’s Toughest Row” captaron la llegada de las cuatro remeras mexicanas al Caribe tras pasar casi 50 días en el mar luego de su salida desde las Islas Canarias.

Méndez, Valencia, Gutiérrez y Muriel dieron las últimas remadas de su recorrido pasadas las 06:30 horas (centro de México) y saludaron a los asistentes que se dieron cita para ver el final de esta hazaña.

Cerca de las 07:00 horas, las atletas mexicanas se detuvieron sobre su bote de remos y posaron para las fotos con los brazos en alto y el letrero que acreditó su viaje de 3 mil millas (4 mil 828 kilómetros) desde La Gomera, España, hasta Antigua.

Posteriormente, posaron con dos banderas mexicanas mientras gritaban “¡Viva México!“. Acto seguido, se coordinaron para tocar puerto por primera vez en más de 46 días.

Lo primero que hicieron las cuatro deportistas nacionales fue abrazar a quienes se presume son sus familiares y amigos, quienes las felicitaron por ser el primer equipo mexicano y latinoamericano en hacer este recorrido.

¡Las primeras palabras y el canto de las históricas remeras mexicanas!

Ana Lucía Valencia fue la primera en tomar el micrófono al llegar a las tierras del Caribe. “Es increíble, no puedo ni imaginar que acabamos de cruzar el océano. Es increíble, somos un gran equipo y pasamos un gran momento juntas”.

A través de las redes sociales de “Oceanida“, el equipo compartió videos cepillándose los dientes, durmiendo y hasta bailando, demostrando su compañerismo. Este miércoles, Lucila Muriel destacó esa relación festiva.

“Creemos que bailar y cantar es la mejor medicina para todo en la vida. Cuando teníamos un momento duro, empezábamos a cantar porque creo que todas tenemos un corazón de niña. Saltábamos, bailábamos y fue increíble que todas simplemente pudiéramos reír o bailar”. Lucila Muriel

Acto seguido, Eugenia Mendez reconoció que fue una experiencia intensa y aterradora por momentos, incluyendo tormentas durante la última semana, lo cual requirió de una gran fortaleza mental.

También reconoció que el equipo de “Oceanida” adoptó como himno la canción “Ojalá” de Silvio Rodríguez, por lo que Eugenia comenzó a cantar desde el puerto de Antigua.

Finalmente, Andrea Gutiérrez reconoció que la preparación fue clave para lograr el cometido de cruzar el Océano Atlántico por primera vez en la historia.

Cabe destacar que Lucila habló en español sobre su experiencia en el mar. “Es una experiencia que a todas nos ha cambiado. Es una ayahuasca eterna, vas a pasar por todo tipo de emociones, altos y bajos, pero vale la pena porque la mar es una maestra y nos ha enseñado a recibir todo tipo de mensajes”.

