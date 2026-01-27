Actividad física aumenta en 2025, pero 36.5% no alcanza un nivel saludable, revela INEGI

GENERANDO AUDIO...

Cada año, aumentan las mujeres que realizan ejercicio. Foto: Cuartoscuro.

Más personas realizaron ejercicio o practicaron algún deporte en su tiempo libre durante 2025; sin embargo, no cumplieron con la actividad física mínima necesaria para mejorar su salud, según el Inegi.

De acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef), que analiza a la población de 18 años y más que fue activa físicamente en 32 ciudades de 100 mil y más habitantes, 44.5% de dicha población en ciudades tuvo actividad física en su tiempo libre durante el 2025, tanto por practicar algún deporte o hacer otro tipo de ejercicio físico.

Lo anterior refleja un incremento en personas que realizaron algún deporte, puesto que en 2024 el 41.1% de habitantes hizo actividad física, sin embargo, el mismo informe revela que el 36.5% de las personas mayores de 18 años no hizo la actividad mínima suficiente para mejorar su salud en 2025.

Actividad física por sexo

Durante el 2025, los hombres realizaron más actividad física. Un 49.1% de ellos hizo ejercicio, al practicar algún deporte u otra actividad.

En cambio, un 40.7% de mujeres realizó ejercicio o deporte en ese año. No obstante, existe una tendencia anual donde cada vez más mujeres practican actividad física en su tiempo libre. Y es que, durante el 2024, el 36.8% de las personas que hicieron ejercicio eran mujeres. Para el 2023, eran el 34%.

Además, las mujeres fueron quienes hicieron ejercicio o deporte por más días, pese a que más hombres practicaron actividad física en 2025.

Durante ese año, un 28.4% de mujeres mayores de 12 años hicieron ejercicio en su tiempo libre durante seis o siete días por semana. Solo un 24.9% de hombres cumplió con eso.

Asimismo, un 50.9% de ellas hizo actividad física de tres a cinco días por semana. En cambio, un 41.5% de hombres tuvo esa frecuencia.

En cambio, un 33.6% de hombres practicó algún deporte o hizo otro tipo de ejercicio durante uno o dos días a la semana, cuando solo un 20.7% de mujeres hizo lo propio en esos días.

Pese a aumento, población incumple con niveles mínimos de ejercicio

Aunque incrementó la población físicamente activa, la gente cumplió menos con los niveles mínimos de ejercicio necesarios para que haya un beneficio a la salud.

En 2025, el 36.5% de las personas mayores de 18 años no hizo la actividad mínima suficiente para mejorar su salud. Representa un aumento en la insuficiencia con respecto al 2024, cuando el 32.1% no cumplió con la actividad física necesaria.

¿Quiénes realizaron más actividad física en su tiempo libre?

12 a 19 años: 52.7%

20 a 29 años: 42.2

30 a 39 años: 43.3%

40 a 49 años: 38.5%

50 a 59 años: 37.9%

60 años y más: 37.6%

¿Quiénes realizan menos ejercicio y deporte en 2025?

Por otra parte, las personas adultas mayores de 60 años fueron quienes menos actividad física realizaron en su tiempo libre durante el 2025.

Grupos de edades que dijeron “nunca” tener actividad física

12 a 19 años (47.9%)

20 a 29 años: (41.1%)

30 a 39 años: (34.7%)

40 a 49 años: (35.6%)

50 a 59 años: (42.2%)

60 años y más: (48.7%)

¿Por qué la gente no hace ejercicio?

Cansancio o falta de tiempo por trabajo o estudio (32.2%)

Problemas de salud o edad (18.4%)

Cansancio o falta de tiempo por labores domésticas o cuidados (17.6%)

Otra razón (15.3%)

Falta de instalaciones adecuadas o inseguridad (3.4%)

No sabe (13.2%)

