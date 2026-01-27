4 mexicanas cruzan el Atlántico a remo: fecha, hora y cómo seguir el final del viaje de “Oceanida” hasta el Caribe

GENERANDO AUDIO...

Mexicanas que tratan de cruzar el océano Atlántico a remo. Foto: Oceanida

Eugenia Méndez, Ana Lucía Valencia, Andrea Gutiérrez y Lucila Muriel, son las cuatro mexicanas que tratan de cruzar el océano Atlántico a remo. La llegada del equipo a su destino final, tras 44 días de recorrido, se estima para el miércoles 28 de enero por la mañana y podrá seguirse en línea.

Esta travesía, llamada Oceanida, busca visibilizar la protección de los ecosistemas marinos, inspirar a mujeres y niñas a perseguir sus metas sin importar los límites, así como promover acciones concretas para reducir los residuos plásticos en el mar.

“Creemos en el derecho a vivir sin violencia y tener la libertad de salir de las restricciones sociales que aún dictan a la sociedad mexicana. Con cada milla recorrida buscamos alentar e inspirar a que más mexicanas se atrevan a perseguir sus metas y sueños”. Oceanida

Su trayecto partió desde las Islas Canarias y pretende culminar hasta el Caribe, convirtiéndose no solo en el primer equipo mexicano, sino también en el primer bote tricolor y latinoamericano en participar en este desafío organizado por Atlantic Campaigns.

“Esta travesía que apenas comenzó… ya casi termina. Ha sido un camino de altas y bajas, de buenos recuerdos, muchas olas, ampollas, moretones y grandes lecciones. Pero, sobre todo, ha sido un camino de equipo”. Una de las remeras mexicanas, en la cuenta de Instagram de Oceanida

¿Cuándo y cómo seguir el fin del histórico trayecto de Oceanida?

A través de sus redes sociales, el equipo de Oceanida aseguró que la fecha estimada de llegada a su destino final sería el martes 27 de enero entre las 18:00 y 19:30 horas (tiempo del Centro de México).

Sin embargo, este mismo martes aclararon que su llegada se retrasaría hasta el miércoles 28 de enero a las 06:00 horas, aproximadamente.

“La llegada de las chicas se va a retrasar. Hoy no hay nada de viento, así que la remada se vuelve más pesada y es más seguro llegar con luz de día”. Oceanida

El propio equipo mexicano ha asegurado que el tramo final de su recorrido podrá consultarse a través del canal de YouTube de World’s Toughest Row.

¿Quiénes son las mexicanas que buscar cruzar el Atlántico a remo?

Las cuatro mexicanas que tratan de cruzar el océano Atlántico a remo tienen gustos particulares, pero el mar une sus pasiones. Aquí un poco sobre cada una:

Andrea Gutiérrez

Ella tiene 25 años y es oficial de navegación, así como seguridad a bordo. Ha sido dos veces participante de la Travesía Sagrada, desde Playa del Carmen a la isla de Cozumel en canoas. Un reto de 70 kilómetros en total.

También es amante de estar al aire y actualmente trabaja en veleros, así como en catamaranes como marinera.

Ana Lucía Valencia

Ella tiene 30 años y es se dedica a la consultoría medioambiental, también es encargada de equipamiento. Caminó de México a Canadá el “Pacific Crest Trail”, un sendero de 4 mil 265 kilómetros a lo largo de las montañas occidentales de los Estados Unidos, sola y sin generar basura.

Es una activista del medio ambiente, guía de senderismo y trail running, y actualmente está realizando una maestría en estudios de la consciencia.

Eugenia Méndez

Ella tiene 24 años y es manager de proyecto y skipper. Se embarcó en una aventura de un año para navegar alrededor del mundo en velero, con dos cruces Atlánticos y un total de 20 mil 000 millas náuticas.

Actualmente también es co-fundadora y directora de operaciones de la startup de experiencias en naturaleza Akampa, y estudia biología marina.

Lucila Muriel

Ella tiene 33 años, es fotógrafa de corazón y profesión. La cámara es una herramienta que le permite documentar la belleza de la naturaleza y el mundo.

Su amor por la humanidad y los animales la han llevado hasta los últimos rincones del mundo, documentando la crisis humanitaria e involucrándose en la protección de los animales y medio ambiente.

Actualmente vive en Baja California Sur practicando nado de aguas abiertas y senderismo. Siempre en búsqueda de nuevas aventuras que reten y deconstruyan su manera de pensar.

Estas son las cuatro mexicanas que tratan de cruzar el océano Atlántico a remo, y de momento no se tiene muy claro en qué momento culminarán su objetivo, pero sí se indicó que su meta está muy cerca.

