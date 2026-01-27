Del mundial del 86 al silencio: Estadios que ya nadie usa

GENERANDO AUDIO...

El Mundial de México 1986 es considerado uno de los más memorables en la historia del futbol. Sin embargo, no todos los estadios que formaron parte de aquella Copa del Mundo corrieron con la misma suerte. A casi 40 años del torneo y en vísperas de un nuevo mundial, varios recintos mundialistas se encuentran abandonados, relegados a divisiones inferiores o incluso han desaparecido por completo.

Estadio Neza 86: de escenario mundialista al abandono

Inaugurado en 1981 y ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el Estadio Neza 86 —oficialmente Estadio Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl— albergó tres partidos de la fase de grupos del Mundial México 1986, que fueron:

Escocia vs Dinamarca.

Dinamarca vs Uruguay

Escocia vs Uruguay

Destacando que en este inmueble dirigió Sir Alex Ferguson, entonces técnico del combinado escocés.

El estadio fue inaugurado bajo el nombre de José López Portillo con un partido entre Neza y Boca Juniors. Durante los años 90 y principios de los 2000 tuvo protagonismo en la Primera División como casa de Toros Neza y Atlante. No obstante, los problemas estructurales derivados del tipo de suelo, marcaron su declive.

Aunque en 2013 se anunció una inversión de 100 millones de pesos para su remodelación, el inmueble dejó de albergar partidos profesionales y actualmente permanece fuera del circuito del futbol nacional.

Estadio 3 de Marzo: un recinto mundialista relegado a tercera división

Ubicado en Zapopan, Jalisco, el Estadio 3 de Marzo fue construido en 1971, como casa de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Ha tenido varios cambios en su estructura, pero en 1986, debido a la Copa Mundial de Futbol de 1986 el aforo requerido era de 30 mil 015 personas, por lo que se creó una zona nueva en donde los espectadores veían los encuentros de pie. Fue sede de tres partidos del Mundial 1986, entre ellos:

España vs Irlanda del Norte con la presencia de Emilio “El Buitre” Butragueño

Argelia vs Irlanda

Marruecos-Portugal

Además del Mundial, el recinto recibió eventos de gran relevancia como el Preolímpico de Concacaf 2004 y conciertos de artistas internacionales. Sin embargo, tras el descenso de los Tecos en 2012, su relevancia deportiva disminuyó considerablemente.

Actualmente, el estadio se mantiene como sede del club en la Tercera División del futbol mexicano, lejos del protagonismo que tuvo en décadas pasadas.

Estadio Sergio León Chávez: el sobreviviente con menor protagonismo

Originalmente conocido como Estadio Irapuato y construido en 27 de octubre de 1968, el inmueble cambió su nombre en 1990 a Estadio Sergio León Chávez, en honor al directivo que impulsó su construcción. Fue ampliado para albergar hasta 32 mil aficionados y así cumplir con los requisitos para ser sede del Mundial de 1986. El estadio recibió partidos de la fase de grupos con selecciones como:

Unión Soviética (URSS) vs Hungría

Canadá vs Hungría

Unión Soviética (URSS) vs Canadá

En la actualidad es la casa de los Freseros del Irapuato, recientemente ascendidos a la Liga de Expansión MX, manteniéndose como uno de los pocos estadios del Mundial 86 que aún conserva actividad profesional.

Estadio Tecnológico de Monterrey: el estadio mundialista que ya no existe

El propósito inicial del Estadio Tecnológico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), inaugurado en 1950, fue el de alojar al equipo de futbol americano del Tecnológico, los Borregos Salvajes, pero después alojó a un gran número de deportes, siendo los más representativos el futbol y el futbol americano, fue sede de cuatro partidos del Mundial México 1986:

Inglaterra vs Portugal

Inglaterra vs Marruecos

España vs Argelia

Inglaterra vs Polonia

El inmueble fue demolido en 2017, convirtiéndose en el único estadio mundialista en México que dejó de existir físicamente. Su último evento oficial fue un partido de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), antes de dar paso a un nuevo complejo deportivo.

El legado olvidado del Mundial México 1986

Aunque México 1986 dejó una huella imborrable en la historia del futbol, varios de los estadios que fueron protagonistas hoy enfrentan el abandono, el rezago o la desaparición. Estos recintos son testigos silenciosos de una época dorada que contrasta con su realidad actual.

