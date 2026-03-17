¿Irán jugará sus partidos del Mundial 2026 en México? Esto se sabe al momento

GENERANDO AUDIO...

¿Es viable la posibilidad de que Irán juegue el Mundial en México? | Foto: AFP

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, solicitó públicamente que la selección de su país dispute en territorio mexicano los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026; sin embargo, esta opción luce lejana, según fuentes consultadas por el medio especializado ESPN.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y los organizadores de la Copa del Mundo sí estarían manejando la posibilidad de que Irán juegue sus partidos en territorio mexicano, aunque no luce probable hasta el momento por los fuertes cambios en la planeación que esto conllevaría, según diversos medios.

Cabe destacar que la Embajada de Irán en México aseguró este lunes, a través de X: “Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este 17 de marzo que Irán se encuentra analizando con la FIFA la potencial mudanza de partidos a México, además de señalar que no tiene inconvenientes al respecto.

“Lo están viendo con la FIFA, si es factible, porque iban a ir a Estados Unidos si pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo, en su momento lo informaríamos. México tiene relación con todos los países del mundo, vamos a ver qué establece la FIFA y de ahí, informaríamos”, señaló este martes en Conferencia Matutina.

¿Irán jugará sus partidos del Mundial 2026 en México?

Luego de que Pasandideh manifestara su voluntad de que Irán juegue el Mundial 2026 en México, un portavoz la FIFA respondió a una consulta de ESPN sobre esta posibilidad, asegurando que se espera que el calendario mundialista ocurra conforme a lo previsto.

“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembros participantes, incluida la de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”. Portavoz de la FIFA (ESPN)

La FIFA no estaría dispuesta a hacer el movimiento: ve las razones

La FIFA no estaría dispuesta a trasladar los partidos de Irán en el Mundial a México, a pesar de que la embajada iraní en México aseguró que se encuentra negociando con la organizacion, según el diario británico .

Varias fuentes de la FIFA, retomadas por The Guardian, señalaron que trasladar los partidos de Irán ocasionaría los siguientes problemas:

Inconvenientes a otros países

Problemas comerciales

Conflictos debido a que las entradas ya se vendieron

ya se vendieron Cambios logísticos debido a que se acordaron los calendarios de retransmisión mundiales y acuerdos de patrocinio.

Fuente: The Guardian

Así fue el señalamiento del embajador de Irán en México

Abolfazl Pasandideh hizo el planteamiento durante una entrevista en el programa “Los Periodistas”, transmitido por Canal Once, donde señaló que su país considera a México como una sede adecuada para disputar los encuentros del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

“Nosotros somos unas de las primeras selecciones que en Asia subió al Mundial y nos gustaría que México sea el anfitrión de nosotros en el Mundial y con mucho orgullo vamos a participar. Le pedimos a la nación mexicana, que son muy buenos anfitriones y han sido siempre amables con nosotros, que le den seguimiento a este asunto y que nuestra selección tenga sede en México”. Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México

Según Pasandideh, el país anfitrión debe garantizar la protección de todas las selecciones participantes durante el evento.

“Trump, que es el anfitrión, se tiene que presentar como el anfitrión de nosotros en el mundial y tiene que responsabilizarse de toda la seguridad de nuestra selección, [pero] está amenazando a nuestros jugadores de que si vienen acá nosotros no sabremos si están vivos o no”, afirmó.

Cabe destacar que el presidente estadounidense Donald Trump señaló el pasado 12 de marzo que Irán sería bienvenido en el torneo, aunque expresó dudas sobre si su participación sería adecuada por cuestiones relacionadas con la seguridad.

Irán ya había amagado con no ir al Mundial 2026

Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, aseguró el miércoles 11 de marzo en una entrevista que la Selección iraní no participará en el Mundial 2026 debido al ataque de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el líder iraní, el ayatola Alí Jameneí.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no emitió una declaración oficial sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo y la Federación de Futbol de Irán (FFI) no anunció oficialmente su retiro de la competencia que dará inicio el 11 de junio.

“Dado que este Gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo“, señaló Donyamali en una entrevista a la agencia DPA.

“A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”. Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán

Previamente, Mehdi Taj, presidente de la FFI, también insinuó un posible boicot luego de que seis jugadoras decidieron permanecer en Australia, durante la Copa de Asia, luego de que su Gobierno les concediera visados humanitarios.

“¿Qué persona sensata enviaría a su Selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?”, advirtió Taj.

Además, tras el comienzo de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, Mehdi Taj ya había puesto en duda la participación de la Selección persa en el Mundial.

La Federación de Futbol de Irán no ha confirmado oficialmente la decisión de no participar en el Mundial 2026 al que calificó mediante las vías oficiales y en el que compartiría grupo con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.