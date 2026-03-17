¡Se acerca el día! Panini anuncia preventa del álbum del Mundial 2026

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Panini también lanzará su colección Adrenalyn XL. Foto: Aldo Flores|Getty

La marca Panini confirmó la preventa del esperado álbum de estampas del Mundial 2026, para el próximo 1 de abril de 2026, uno de los productos más buscados por los coleccionistas cada cuatro años

La editorial italiana anunció la preventa del álbum Panini del Mundial 2026, lo que marca la cuenta regresiva para los aficionados que esperan comenzar su colección de frente a uno de los mundiales con más equipos en la historia del torneo.

A través de sus canales oficiales, Panini destacó que esta nueva edición celebrará el torneo con una colección especial.

“Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar. La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya casi está aquí, celebrando el evento de fútbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra”, señaló la compañía.

El torneo se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y contará por primera vez con 48 selecciones participantes, por lo que se anticipa que la colección de estampas será más amplia que en ediciones anteriores.

¿Cuál será el precio del álbum Panini del Mundial 2026?

Por ahora, Panini no ha dado a conocer el precio oficial del álbum del Mundial 2026, ni el número total de estampas que integrarán la colección.

La edición de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, tenía en cada sobre cinco estampas y costaba 18 pesos, mientras que el álbum de pasta dura tenía un precio de 249 pesos. La colección incluía 670 estampas y una caja con 104 sobres costaba con mil 872 pesos.

En la edición de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, el sobre tenía un costo de 14 pesos y el álbum de pasta dura 99 pesos, con un total de 682 estampas.

Incluso en el Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, la caja con 100 sobres costaba 600 pesos, es decir, seis pesos por sobre.

Debido al aumento de selecciones a 48 equipos, especialistas y coleccionistas prevén que el número de estampas y el precio para completar el álbum aumenten considerablemente.

¿Dónde se podrá comprar el álbum del Mundial 2026?

Se espera que el álbum Panini del Mundial 2026 y sus sobres estén disponibles en puestos de periódicos, papelerías, tiendas departamentales y la tienda en línea oficial de la marca.

Además, Panini también presentó recientemente su colección Adrenalyn XL, que incluye 630 tarjetas coleccionables con gráficos especiales y jugadores destacados del fútbol mundial.

La caja con 24 sobres con ocho tarjetas cada uno y un código QR para activar tarjetas online, tiene un precio de 936 pesos mexicanos.

En diciembre pasado, Panini reveló el diseño de la portada del nuevo álbum, en el que destaca el número “26” en diversos colores con el trofeo de la Copa del Mundo al centro.

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