Guadalajara vs León: fecha, hora y favorito de la IA para el partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026

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Chivas recibe al León en el Akron. Foto: Getty Images

El Clausura 2026 de la Liga MX tendrá un duelo pendiente que podría mover posiciones en la tabla cuando Guadalajara reciba al León en el Estadio Akron. El partido corresponde a la Jornada 9, pero fue reprogramado y se disputará semanas después del resto de los encuentros de esa fecha.

El encuentro no se jugó en su fecha original debido a que el Estadio Akron fue sede de un partido de exhibición entre leyendas del Real Madrid y del Barcelona, por lo que la Liga MX decidió mover el compromiso para otra fecha del calendario.

¿Cuándo y a qué hora juegan Guadalajara vs León?

Fecha y hora del Guadalajara vs. León ¿Cuándo? Miércoles 18 de marzo de 2026

Miércoles 18 de marzo de 2026 ¿A qué hora? 20:07 horas (tiempo del centro de México)

20:07 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Akron, Guadalajara

Estadio Akron, Guadalajara ¿Dónde verlo? Amazon Prime Video

Así llega Guadalajara

El Rebaño Sagrado, dirigido por el argentino Gabriel Milito, buscará aprovechar la localía para sumar puntos importantes en el torneo. El equipo rojiblanco ha tenido un campeonato irregular, por lo que este partido pendiente representa una oportunidad clave para acercarse a los puestos de liguilla.

En el plantel destacan futbolistas como Roberto Alvarado, Luis Romo, Ricardo Marín y el delantero Armando González, quienes suelen ser piezas importantes en el esquema del técnico argentino.

Además, el aplazamiento del partido permitió al Guadalajara tener más días de descanso en medio de un calendario apretado del Clausura 2026.

Así llega León

Por su parte, León llega con la intención de sumar puntos fuera de casa y mantenerse competitivo en el torneo, pues actualmente están en el puesto 15. La Fiera ha apostado por un equipo dinámico que busca protagonismo ofensivo y aprovechar los espacios que pueda dejar su rival.

El conjunto esmeralda cuenta con jugadores que suelen marcar diferencia en ataque y en la generación de juego, lo que lo convierte en un rival incómodo cuando juega como visitante.

¿Quién es favorito según la IA?

De acuerdo con análisis basados en rendimiento reciente, plantillas y condición de localía, el pronóstico es muy parejo, aunque con ligera ventaja para Guadalajara por jugar en casa.

Probabilidades estimadas:

Guadalajara: 40%

Empate: 30%

León: 30%

Posible marcador según la IA

Guadalajara 2-1 León

Alternativa: Empate 1-1

Un partido que puede mover la tabla

Al tratarse de un partido pendiente, el resultado podría tener impacto directo en la clasificación del Clausura 2026. Tanto Guadalajara como León saben que sumar en este encuentro puede ser clave en la pelea por los puestos de liguilla, por lo que se espera un duelo intenso en el Estadio Akron.

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