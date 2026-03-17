Trump reacciona a triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

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Venezuela derrotó este lunes 4×2 a la invicta Italia. FOTO: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el resultado de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y destacó el desempeño del equipo tras su victoria reciente.

Venezuela derrotó este lunes 4×2 a la invicta Italia en Miami y se clasificó a su primera final.

Trump calificó el triunfo como un logro importante para el equipo venezolano, esto en un contexto en medio de la expectativa por el enfrentamiento contra Estados Unidos.

Donald Trump reacción Venezuela Clásico Mundial de Beisbol

La reacción ocurre después de que Venezuela consiguió una victoria clave en el torneo, lo que le permitió mantenerse como uno de los equipos más sólidos de la competencia.

El equipo venezolano avanzó tras derrotar a Japón con marcador de 8-5, resultado que lo colocó en las etapas decisivas del torneo.

Este desempeño ha generado atención internacional, ya que el Clásico Mundial reúne a selecciones de alto nivel y es uno de los eventos más relevantes del beisbol a nivel global.

Venezuela vs Estados Unidos en el Clásico Mundial

El avance de Venezuela también coincide con la clasificación de Estados Unidos a la final, luego de vencer a República Dominicana en semifinales.

El posible enfrentamiento entre ambos equipos ha incrementado el interés mediático, debido al contexto deportivo y político que rodea la competencia.

Contexto del Clásico Mundial de Beisbol 2026

El torneo inició el 5 de marzo con la participación de 20 selecciones y culmina con la final programada en Miami.

Venezuela, cuyo mejor resultado era un tercer lugar en 2009, enfrentará el martes en la final a Estados Unidos, en el contexto de las tensas relaciones entre ambos gobiernos tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

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