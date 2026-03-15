¡Pasa a la historia! CDMX rompe récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo

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Más de nueve mil personas asistieron. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

La Ciudad de México (CDMX) logró romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo este domingo 15 de marzo. Con una asistencia de más de 9 mil 500 personas, la plancha del Zócalo ubicada en el centro de la ciudad se convirtió en una enorme cancha donde miles de participantes realizaron ejercicios de entrenamiento durante una sesión colectiva de 35 minutos.

Para el evento se habilitó una cancha de aproximadamente 120 por 240 metros sobre el Zócalo, donde participantes provenientes de distintas partes de la CDMX.

Así fue la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo

El entrenamiento comenzó a las 10:05 de la mañana y concluyó a las 10:40 horas, con una duración total de 35 minutos con 17 segundos. Durante ese tiempo, los asistentes siguieron una serie de ejercicios dirigidos por entrenadores como toques cortos, desplazamientos laterales, ejercicios de dominio y la llamada “vuelta al mundo”, quienes mantuvieron un ambiente festivo y motivaron constantemente a los participantes.

Entre los presentes se encontraban Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, exjugadoras de fútbol del Mundial de 1971, alumnos de las Utopías y de los Pilares, programas comunitarios que promueven el deporte en distintos puntos de la capital. Según los entrenadores que dirigieron la actividad, las alcaldías que más participantes aportaron fueron Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan.

Durante la clase, los entrenadores mantuvieron motivados a los asistentes con distintas dinámicas y los hicieron cantar canciones tradicionales como “La Cucaracha” y “Cielito Lindo”, lo que generó un ambiente festivo en la plaza pública.

Incluso hubo espacio para el humor. En uno de los momentos del entrenamiento, algunos instructores bromearon con los participantes al decir que “las Chivas ganaron su último partido porque ustedes asistieron a estos entrenamientos”, lo que provocó risas y aplausos entre la multitud.

La actividad concluyó con un estiramiento completo del cuerpo, dirigido desde el escenario principal para relajar los músculos después de la intensa sesión colectiva.

Más de 9 mil personas lograron obtener el récord de la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo

Alfredo Ariza, verificador oficial de Guinness World Records, la marca a superar era de mil 38 personas participando de manera simultánea en una clase de futbol.

Tras el conteo final, se confirmó que 9 mil 500 personas ingresaron a la cancha instalada en el Zócalo, lo que permitió superar ampliamente la cifra requerida y establecer una nueva marca mundial.

Antes de que se confirmara el récord la titular de la Secretaría de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la participación ciudadana fue clave para alcanzar la marca mundial. “Con la participación de todas y todos lograremos ese Récord Guinness con motivo de la clase de futbol más grande del mundo”, señaló durante la jornada.

Al finalizar la actividad, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, destacó el valor del deporte como una herramienta de unión social:

“El futbol es el lenguaje universal y hoy nos unió”, expresó ante los asistentes. También hizo un llamado a promover la paz a través del deporte al señalar: “No a la guerra, sí a la paz; metamos un gol al odio, a la desigualdad y a la indiferencia. Que ruede el balón por la paz y por los derechos” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

El logro en los Récord Guinness forma parte de las actividades deportivas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizan en todo el país.

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