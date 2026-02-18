Isaac del Toro finaliza segundo en la tercera etapa del UAE Tour 2026; ya es sublíder general

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro recupera las buenas sensaciones en el UAE Tour 2026 | Foto: AFP

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 22 años, logró el segundo lugar en la tercera etapa del UAE Tour 2026, resultado que lo coloca en el subliderato general de la clasificación. “El Torito” está a tan solo 21 segundos de Antonio Tiberi, nuevo líder de la competencia tras la carrera disputada en los Emiratos Árabes Unidos.

“Con una exhibición valiente y decidida en Jebel Mobrah, Isaac se sitúa en la clasificación general. 21 segundos le separan del liderato”. UAE Team Emirates

Así fue la tercera carrera de Isaac del Toro en el UAE Tour 2026

La etapa 3 tuvo su desenlace en un final de montaña, donde Antonio Tiberi se llevó el triunfo tras resistir los ataques en los kilómetros finales, de acuerdo con la crónica de Claro Sports.

Isaac del Toro fue recortando diferencias en la parte decisiva del recorrido, pero no logró neutralizar al italiano, quien incluso esprintó en los metros finales para asegurar la victoria de etapa.

Con este resultado, el italiano Tiberi asumió el liderato de la competencia, mientras que Isaac del Toro quedó como su principal perseguidor en la tabla general.

Por su parte, el ciclista belga Remco Evenepoel, quien comenzó el día como uno de los referentes, cayó hasta la undécima posición, a 1 minuto y 44 segundos del primer lugar, según Claro Sports.

“El Torito” es sublíder de la competencia

Tras la tercera etapa del UAE Tour 2026 en Jebel Mobrah, Isaac del Toro aparece como sublíder de la competencia, solo por detrás del ciclista italiano de Bahrain Victorious.

Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | 7:09:03

Isaac del Toro | UAE Team Emirates XRG | +00:21

Harold Tejada | XDS Astana Team | +01:00

Lennert Van Eetvelt | Lotto-Intermarché | +01:07

Luke Plapp | Team Jayco-AlUla | +01:19

Ilan Van Wilder | Soudal Quick-Step | +01:21

Derek Gee-West | Lidl-Trek | +01:22

Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | +01:28

Jorgen NOrdhagen | Team Visma Lease a Bike | +01:30

Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | +01:43

El jueves 19 de febrero se disputará la etapa 4, de perfil llano, que podría favorecer a los especialistas en embalaje y ofrecer un respiro a los aspirantes a la general, según Claro Sports.

Cabe destacar que el oriundo de Ensenada, Baja California, venía de un martes complicado. El mexicano finalizó la Etapa 2 en el lugar 25 dentro de la contrarreloj individual disputada en Al Hudayriyat.

Dicho resultado lo colocó en la décima posición general del UAE Tour 2026, lo que lo obligó a remontar posiciones este miércoles en un circuito de montaña, uno de los terrenos favoritos del llamado “Hijo de Ensenada”.

¿Qué es el UAE Tour 2026?

El UAE Tour 2026, que se disputa del lunes 16 al domingo 22 de febrero, consta de siete etapas a lo largo de la semana. La competencia forma parte del calendario UCI World Tour, el máximo nivel del ciclismo profesional internacional.

La carrera reúne a varios de los principales equipos y corredores del pelotón mundial en un recorrido que combina etapas llanas y finales en alto.

Con cuatro jornadas aún por disputarse, Isaac del Toro se mantiene en la pelea por el liderato en una competencia que forma parte del calendario más exigente del ciclismo internacional, remató Claro Sports.