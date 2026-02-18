¡Tierno momento! Un perro se roba los reflectores durante el esquí de fondo en Milano Cortina 2026: video

GENERANDO AUDIO...

¡Oro canino! Un perro entro a una competencia en Milano Cortina | Foto: AFP

Un perro irrumpió en plena competencia femenina de esquí de fondo sprint por equipos en losJuegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. El tierno espontáneo logró burlar las medidas de seguridad y se coló en la pista del Centro de Esquí de Fondo de Tesero este miércoles 18 de febrero de 2026.

En el esprint por equipos las competidoras realizan relevos en un circuito corto y explosivo, donde cada segundo cuenta. En ese contexto de máxima concentración, el inesperado visitante irrumpió en la pista nevada.

Un perro, el inesperado espontáneo en Milano Cortina 2026

El animal, descrito como un perro de aspecto similar a un lobo y de raza husky, apareció corriendo sobre el trazado, justo detrás de dos de las esquiadoras que participaban en la serie, la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic.

Durante algunos metros, el animal avanzó prácticamente al mismo ritmo que las deportistas, como si también formara parte de la competencia olímpica.

La agencia Reuters incluso compartió una imagen tomada del “photo finish”, mostrando su llegada a la meta en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Imagen: Reuters

La escena, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, tuvo incluso un cierre simbólico, pues el perro cruzó la línea de meta, emulando a las esquiadoras y desatando sonrisas entre quienes presenciaron el momento, a pesar de lo insólito, la situación no pasó a mayores.

“Era bonito y para nada agresivo, así que sin problema”, relató después Charalampidou, quien se convirtió en una de las protagonistas involuntarias del episodio.

La atleta griega explicó que, tras cruzar la meta, el perro se acercaba a las personas en la zona de llegada. “Yo quería acariciarlo, pero no tuve tiempo, le perdí de vista pronto”, añadió.

La propia esquiadora reconoció, entre risas, que el incidente terminó dándole una inesperada notoriedad mediática. “Mi carrera no fue muy buena, no estoy muy orgullosa de lo que he hecho, pero me he hecho famosa gracias a un perro y ahora todo el mundo quiere entrevistarme. Es la primera vez que doy entrevistas”, confesó.

Por su parte, la argentina Nahiara Díaz admitió que por un instante temió que la presencia del animal pudiera ocasionar una caída. En una disciplina donde el equilibrio y la coordinación son fundamentales, cualquier obstáculo inesperado puede resultar peligroso.

“Me asusté al pensar que podía tirarme, pero afortunadamente cruzó antes de que yo pasara. No sé qué hacía ahí, pero no hubo ningún problema, todo ha ido bien”, señaló la atleta argentina.

¿Qué se sabe del perro olímpico en Milano Cortina 2026?

El perro llevaba collar, lo que sugiere que no era un animal callejero sino que probablemente se extravió momentáneamente en las inmediaciones del recinto. Tras recorrer parte del circuito y la zona de meta, fue finalmente controlado por miembros de la organización, quienes actuaron con rapidez para evitar que volviera a interferir en la competencia o pusiera en riesgo a las atletas.

Aunque los Juegos Olímpicos suelen estar marcados por estrictas medidas de seguridad, el entorno alpino y abierto de sedes como Tesero puede presentar desafíos logísticos adicionales.

No es la primera vez que un evento deportivo al aire libre se ve interrumpido por la presencia de animales, pero sí resulta poco común que ocurra en el máximo escenario del deporte invernal.

