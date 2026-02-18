GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 18 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Primer simulacro 2026

Turistas, empleados de hoteles, elementos de seguridad y trabajadores de diversos comercios participaron en el primer simulacro de sismo 2026 en la Ciudad de México.

Confirman contagio

El INE confirmó un contagio “aislado” de sarampión dentro de sus instalaciones y anunció que enviará a parte de su personal a home office.

Decomisan aeronave

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó sobre la incautación de una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba 534 paquetes de cocaína.

Finaliza segundo

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 22 años, logró el segundo lugar en la tercera etapa del UAE Tour 2026, resultado que lo coloca en el subliderato general.

Regresa al Zócalo

Shakira regresa a la Ciudad de México (CDMX), pero ahora al Zócalo. Tras meses de este rumor, hoy UnoTV confirmó que la cantante sí ofrecerá un concierto ahí.

