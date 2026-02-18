Airbnb da incentivo para rentar más propiedades en México durante el Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

La empresa ofrecerá 750 dólares a nuevos anfitriones. Foto: Reuters.

Airbnb está impulsando que más propietarios renten sus inmuebles en las ciudades sede del Mundial de Futbol, en un momento donde existen más de 49 mil propiedades en renta en plataformas de hospedaje en México.

De acuerdo con Reuters, Airbnb da un incentivo de 750 dólares a nuevos anfitriones que ofrezcan sus viviendas en renta en las 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá que albergarán la Copa Mundial de Futbol 2026.

La convocatoria está enfocada a anfitriones que ofrezcan “casas completas”. Recibirán el apoyo una vez que completen su primera estancia de huéspedes a partir de este 18 de febrero al 31 de julio, según Reuters.

Airbnb calificó a este programa como el mayor incentivo de la empresa para nuevos anfitriones, de acuerdo con la agencia informativa.

Además, prevé que los anfitriones de Nueva York-Nueva Jersey, Boston y Los Ángeles tendrán más ganancias durante el Mundial 2026. Algunos de ellos podrían percibir más de 5 mil dólares por alojamiento.

Aumenta demanda de alojamiento en países sede

En enero, la FIFA anunció que sumaban 500 millones de solicitudes de boletos para los partidos de la Copa Mundial.

Además de Estados Unidos, México y Canadá, la mayoría de las solicitudes son de aficionados de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

En ese contexto, la demanda de alojamiento para la máxima fiesta del futbol ha incrementado en los tres países sede.

Los precios de alquileres vacacionales para los días de partido subieron hasta un 50% con respecto al 2025 en algunas ciudades anfitrionas, según la empresa de datos de viajes AirDNA.

¿Cuántas propiedades en renta hay en Airbnb para sedes del Mundial en México?

Según AirDNA, en Ciudad de México (CDMX) existen 34 mil 539 propiedades en renta, registradas tanto en Airbnb y Bvbo, las principales plataformas de alojamiento. En cambio, Insideairbnb destaca que hay 26 mil 294 inmuebles de CDMX registrados sólo en dicha plataforma.

En Guadalajara, Jalisco, existen 8 mil 811 propiedades registradas en Airbnb y Bvbo, según AirDNA. Por su parte, en Monterrey cuenta con 5 mil 831 inmuebles inscritos en esas dos plataformas de acuerdo con la misma fuente.

Todo esto da un total de 49 mil 181 propiedades que estarán en renta dentro de estas plataformas para el Mundial 2026 en México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: