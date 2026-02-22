Cubanos en Florida mantienen remesas y paquetes a la isla en medio de crisis energética

GENERANDO AUDIO...

Cubanos en EE. UU. continúan con sus envíos. AFP

Los cubanos en Florida, los envíos a Cuba y la crisis económica y energética en la isla marcaron esta semana la actividad en agencias de remesas, pese a restricciones logísticas y al debate político en EE. UU.

A primera hora del jueves, Gisela Salgado acudió a una tienda en Florida con una bolsa de ropa, café y leche en polvo para enviarla a su hermano en Cuba. La isla enfrenta una crisis que se agravó tras el bloqueo de envíos de petróleo venezolano por parte de Washington.

La escasez de combustible en Cuba, sumada a la decisión de la administración del presidente Donald Trump de presionar al gobierno de La Habana, provocó problemas logísticos para agencias establecidas en Florida. Algunas empresas limitaron o suspendieron servicios de entrega.

En Miami y sus alrededores resurgió un debate entre quienes defienden continuar con el envío de remesas y productos básicos a familiares y quienes consideran que estos envíos funcionan como apoyo indirecto al gobierno cubano.

Frente a la oficina principal de Cubamax, una decena de clientes esperó la apertura del local. Varias personas llevaban bolsas con artículos básicos o sobres con dinero en efectivo.

En Hialeah, ciudad vecina de Miami donde la mayoría de la población es de origen cubano, clientes señalaron que seguirán enviando ayuda a sus familiares. Algunos mencionaron que sus parientes carecen de alimentos o ingresos debido a la falta de combustible.

Un hombre de 81 años acudió a enviar comida y productos de aseo a su hijo en Santiago de Cuba. Explicó que su hijo, taxista, dejó de trabajar por la escasez de gasolina.

Restricciones en agencias por falta de combustible en Cuba

La semana pasada, Cubamax anunció la suspensión de entregas a domicilio en Cuba y limitó los envíos a un paquete por cliente. La empresa atribuyó la medida a la falta de combustible en la isla.

Posteriormente levantó parte de las restricciones. Sin embargo, el anuncio generó filas en sus oficinas ante el temor de los clientes de no poder continuar enviando ayuda.

Otros negocios, como Supermarket23, informaron que no aceptarían nuevos pedidos hasta nuevo aviso. Esta empresa comercializa desde el extranjero paquetes de alimentos y artículos básicos para entrega en Cuba.

Estos servicios operan bajo exenciones del embargo estadounidense, que permite intercambios familiares aunque prohíbe el comercio general con la isla.

Debate político en EE. UU. por remesas y licencias

El tema de los envíos a Cuba se mantiene en discusión dentro de la diáspora cubana en Florida. La semana pasada, los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar solicitaron al gobierno del presidente Trump retirar licencias a comercios que, según su postura, operan con entidades controladas por el gobierno cubano.

El presentador cubano-estadounidense Alex Otaola promueve la campaña “El Parón”, que plantea cortar toda ayuda a Cuba. La iniciativa genera discusión en redes sociales.

Para Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, suspender los envíos no modificaría la situación económica en la isla. Señaló que el gobierno cubano tiene acceso limitado a las remesas, ya que muchas llegan a través de viajeros particulares, conocidos como “mulas”.

Indicó además que los paquetes enviados desde el extranjero benefician a un sector reducido y no alteran de forma significativa el contexto general en Cuba.

En cafeterías y comercios de Hialeah, algunos residentes diferenciaron entre el gobierno cubano y la población. Señalaron que continuarán enviando medicamentos y artículos básicos a familiares.

La actividad en agencias y tiendas refleja la continuidad de los envíos desde Florida a Cuba, pese a restricciones logísticas y llamados políticos para suspenderlos.

