Groenlandia rechaza buque hospital estadounidense; afirma que no necesita apoyo sanitario

Groenlandia dice no a buque hospital estadounidense. Foto: AFP.

En medio del anuncio del envío de un buque hospital estadounidense por parte de Donald Trump, autoridades de Groenlandia y Dinamarca afirmaron que la atención médica en Groenlandia es gratuita y universal, por lo que no consideran necesaria una iniciativa sanitaria especial en el territorio autónomo.

El ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, declaró a la televisión danesa DR que la población groenlandesa recibe la atención médica que requiere tanto en la isla como en territorio danés, en caso de necesitar tratamientos específicos.

“La población groenlandesa recibe la atención de salud que requiere. La recibe en Groenlandia y, si es necesario un tratamiento particular, lo recibe en Dinamarca. Por lo tanto, no es necesaria una iniciativa sanitaria especial en Groenlandia”, señaló el funcionario.

Donald Trump anuncia envío de buque hospital estadounidense a Groenlandia

El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de redes sociales el envío de un buque hospital hacia Groenlandia. Aseguró que la embarcación atenderá a personas enfermas en la isla ártica.

“Vamos a enviar un gran buque hospital a Groenlandia para cuidar a muchos que están enfermos y no están siendo atendidos allí. ¡Ya está en camino!”, escribió el mandatario.

Trump ha reiterado en distintas ocasiones su interés en controlar Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, al considerarlo estratégico para Estados Unidos.

Dinamarca defiende la atención médica en Groenlandia

Sin mencionar directamente el anuncio estadounidense, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, expresó en Facebook que se siente satisfecha de vivir en un país donde el acceso a la salud es libre e igual para todos.

“Lo mismo ocurre en Groenlandia”, escribió la jefa del Gobierno danés.

Al igual que Dinamarca, Groenlandia cuenta con un sistema de salud de acceso gratuito. Las autoridades locales administran el sistema sanitario del territorio.

Groenlandia dispone de cinco hospitales regionales. El hospital de Nuuk, capital del territorio, recibe pacientes de distintas regiones de la isla.

Acuerdo entre Groenlandia y Dinamarca sobre atención médica

A principios de febrero, el Gobierno de Groenlandia firmó un acuerdo con Dinamarca para mejorar la atención de pacientes groenlandeses en hospitales daneses.

La representante de Groenlandia en el Parlamento danés, Aaja Chemnitz, reconoció en Facebook que el sistema sanitario del territorio enfrenta debilidades.

“Nuestro sistema sanitario está profundamente debilitado”, escribió. Añadió que la solución se encuentra en la cooperación con Dinamarca y no con Estados Unidos, al señalar que este último país enfrenta desafíos en su propio sistema de salud.

Antecedentes sobre Groenlandia y Estados Unidos

Tras negarse durante un periodo prolongado a descartar el uso de la fuerza para tomar el control de Groenlandia, Trump anunció posteriormente un “marco de acuerdo” negociado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Los detalles de dicho acuerdo no se han hecho públicos.

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Cuenta con competencias propias en materia interna, mientras que la política exterior y de defensa dependen de Copenhague.

