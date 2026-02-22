Hombre armado muere tras irrumpir en residencia de Trump en Florida

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump. AFP

Un hombre armado, la residencia de Trump en Florida y el incidente en Mar-a-Lago marcaron un operativo de seguridad el domingo, luego de que un intruso fuera abatido tras ingresar ilegalmente al perímetro.

El hecho ocurrió en Mar-a-Lago, propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ubicada en Florida.

De acuerdo con el Servicio Secreto estadounidense, el hombre murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad luego de irrumpir en la zona protegida.

Servicio Secreto confirma intrusión armada

El portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, Anthony Guglielmi, informó que el incidente ocurrió durante la mañana del domingo.

En una publicación en la red social X, señaló que un hombre armado ingresó ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago y fue abatido por agentes.

La agencia indicó que el sujeto estaba armado al momento de la intrusión, lo que activó el protocolo de respuesta de seguridad.

Trump no se encontraba en Mar-a-Lago

Autoridades confirmaron que el presidente Donald Trump no estaba en la residencia cuando ocurrió el incidente.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del intruso ni las circunstancias previas a la irrupción.

El Servicio Secreto no informó si hubo otras personas detenidas o lesionadas en el lugar.

La investigación continúa para esclarecer los hechos en torno al ingreso ilegal al complejo.

