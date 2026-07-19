Isaac del Toro sufre caída y se recupera para subirse al podio de la Etapa 15 del Tour de Francia: video del momento

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Isaac del Toro se cayó y remontó en el Tour de Francia 2026 | Foto: AFP

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 22 años, se repuso a una caída para terminar en el tercer lugar de la Etapa 14 del Tour de Francia 2026 por detrás del belga Remco Evenepoel y el danés Tadej Pogacar, quien se mantiene como líder general y portador del maillot amarillo en la prestigiosa competencia de ciclismo.

La épica recuperación del apodado “Torito” también le valió la oportunidad de subirse al podio general y recuperar la malla blanca que lo acredita como el mejor competidor joven del evento tras una serie de días complicados que lo llegaron a colocar hasta en el octavo lugar de la tabla general.

El momento de la caída de Isaac del Toro en el Tour de Francia

A falta de aproximadamente 20 kilómetros para la meta, Jonas Vingegaard sufrió una caída y se vio obligado a abandonar la competencia al no poder continuar.

El accidente en una curva también afectó a Isaac del Toro, quien cayó al suelo producto de la inercia de la acción y se vio capacitado para poder seguir en la Etapa 14 del Tour de Francia 2026.

¡JONAS VINGEGAARD CAYÓ Y SE LLEVÓ AL TORITO!



🇲🇽 Isaac del Toro volvió, pero el 🇩🇰 (segundo en la clasificación) ABANDONA.



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El oriundo de Ensenada, Baja California, logró recuperarse y regresar a la carrera para terminar en el tercer lugar del día por delante de Paul Seixas.

El medio deportivo Claro Sports definió la recuperación de Isaac del Toro como “una muestra de carácter que terminó siendo clave en sus aspiraciones dentro del Tour“.

Al final de la jornada, Remco Evenepoel se llevó la victoria tras completar el recorrido con un tiempo de 4:23:09 tras superar en el mismo registro a Tadej Pogačar, quien finalizó segundo.

Isaac del Toro, también del UAE Team Emirates – XRG, cruzó la meta en la tercera posición a seis segundos del ganador.

Remco Evenepoel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4:23:09 Tadej Pogačar | UAE Team Emirates – XRG | 4:23:09 Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | 0:06 Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 0:58 Florian Lipowitz | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4:23:09 Mattias Skjelmose | Bahrain – Victorious | 1:57 Lenny Martinez | Lidl – Trek | 4:23:09 Juan Ayuso | Lidl – Trek | 2:00 Adam Yates | UAE Team Emirates – XRG | 4:23:09 Quinn Simmons | Lidl – Trek | 2:16

Isaac del Toro vuelve a demostrar que es de la élite

En una etapa de 183.9 kilómetros y más de 4,000 metros de desnivel positivo, el mexicano resistió una de las jornadas más duras del Tour de Francia, según la crónica de Claro Sports.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) continúa como líder de la clasificación general con un tiempo acumulado de 55 horas, 41 minutos y 31 segundos, consolidando su ventaja en la carrera.

En la segunda posición se mantiene Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), a 5:00 minutos del maillot amarillo, mientras que Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) completa el podio provisional a 5:58 y se coloca como el mejor ciclista joven hasta el momento.

Tadej Pogačar | UAE Team Emirates – XRG | 55:41:31 Remco Evenepoel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5:00 Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | 5:58 Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 6:23 Florian Lipowitz | Red Bull – BORA – hansgrohe | 6:48 Mattias Skjelmose | Lidl – Trek | 7:28 Juan Ayuso | Lidl – Trek | 9:38 Lenny Martinez | Bahrain – Victorious | 10:28 Tom Pidcock | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 11:19 Jordan Jegat | TotalEnergies | 19:26



Cabe destacar que todavía faltan seis etapas a correrse en el Tour de Francia 2026, que continuará oficialmente el martes 21 de julio.

Este lunes se hará una pausa de la competencia, de acuerdo con el calendario oficial de la competencia.

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