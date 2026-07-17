¿Dónde ver gratis la final del Mundial 2026? El Fan Fest proyectará el España vs Argentina

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Aficionados de Argentina celebrando el pase a la final Foto Reuters

La final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio, donde España con Lamine Yamal se medirá contra la selección de Argentina con un Lionel Messi en busca del bicampeonato y ser el goleador del torneo..

Y aquí en Unotv.com te diremos dónde podrás ver sin costo este partido y disfrutar del encuentro 104 de la justa mundialista.

¿Dónde ver gratis la final del Mundial 2026?

Una de las opciones que tienes para disfrutar del partido, y que ha vivido muchos momentos con los aficionados de diversos países, es el Fan Fest ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Aquí podrás disfrutar del juego entre Argentina y España, además de todas las atracciones que hay en el recinto: esculturas, alimentos y la presentación del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, previo al partido.

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México ha informado la permanencia de los festivales futboleros, los cuales están ubicados en:

Álvaro Obregón – Parque La Bombilla

Azcapotzalco – Parque Tezozómoc

Gustavo A. Madero – Campos Revolución

Iztapalapa – UTOPÍA Meyehualco

La Magdalena Contreras – Unidad Independencia

Tlalpan – Deportivo Vivanco

Xochimilco – Deportivo Xochimilco

También se ha informado que los Fan Fest de Guadalajara y Monterrey transmitirán la final del Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde ver la final del Mundial 2026?

La final del Mundial entre las selecciones de Argentina y España será el domingo 19 de julio y el partido está programado para iniciar a las 13:00 horas.

Por su parte, la transmisión del juego, así como el show de clausura y el espectáculo de medio tiempo, se podrán ver a través de los canales de televisión abierta de Televisa y TV Azteca, así como por la plataforma ViX Premium.

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