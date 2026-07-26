Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de Francia: “México se siente muy orgulloso”
La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Isaac del Toro por su histórica participación en el Tour de Francia 2026.
El mexicano terminó en tercer lugar de la clasificación general, convirtiéndose en el primer ciclista del país en subir al podio de la competencia más importante del ciclismo mundial.
Asimismo, el joven de 22 años, nacido en Ensenada, Baja California, también conquistó el maillot blanco como el mejor joven de la competencia.
Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro; ¿qué le dijo?
A través de su cuenta de X, la mandataria compartió unas palabras para el ciclista, durante la tarde de este domingo, tras el cierre de la competencia.
En su mensaje, además de felicitarlo, destacó su resultado y recordó que Del Toro es el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.
“Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad”, escribió.
Finalmente, mencionó que el país está muy orgulloso de él y deseó que el éxito del ciclista profesional continúe.
“México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos”.Claudia Sheinbaum, presidenta de México
El último paso hacia una hazaña histórica
Isaac del Toro hizo historia para el deporte mexicano al finalizar en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026.
El bajacaliforniano completó este domingo la última etapa en París y confirmó el resultado que prácticamente había asegurado un día antes, tras conservar el tercer puesto en la exigente etapa 20 disputada en Alpe d’Huez.
Durante la última jornada, Del Toro sufrió un leve problema mecánico que resolvió rápidamente con un cambio de bicicleta y, más adelante, rodó con tranquilidad al tener neutralizados los tiempos de la clasificación general.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.