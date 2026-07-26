Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de Francia: “México se siente muy orgulloso”

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Recordó que es el joven más destacado en el ciclismo. Foto: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Isaac del Toro por su histórica participación en el Tour de Francia 2026.

El mexicano terminó en tercer lugar de la clasificación general, convirtiéndose en el primer ciclista del país en subir al podio de la competencia más importante del ciclismo mundial.

Asimismo, el joven de 22 años, nacido en Ensenada, Baja California, también conquistó el maillot blanco como el mejor joven de la competencia.

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Isaac del Toro conquistó el maillot blanco como mejor joven del Tour de Francia 2026, se encuentra escribiendo su página histórica para México. 🚴‍♂️



El 'Torito' es de oro y tercer lugar general😮‍💨🙌 pic.twitter.com/ckGELhG4Sc — Claro Sports (@ClaroSports) July 26, 2026

Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro; ¿qué le dijo?

A través de su cuenta de X, la mandataria compartió unas palabras para el ciclista, durante la tarde de este domingo, tras el cierre de la competencia.

En su mensaje, además de felicitarlo, destacó su resultado y recordó que Del Toro es el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.

“Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad”, escribió.

Finalmente, mencionó que el país está muy orgulloso de él y deseó que el éxito del ciclista profesional continúe.

“México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. 🇲🇽🚴‍♂️



Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.



México se… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

El último paso hacia una hazaña histórica

Isaac del Toro hizo historia para el deporte mexicano al finalizar en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026.

El bajacaliforniano completó este domingo la última etapa en París y confirmó el resultado que prácticamente había asegurado un día antes, tras conservar el tercer puesto en la exigente etapa 20 disputada en Alpe d’Huez.

Durante la última jornada, Del Toro sufrió un leve problema mecánico que resolvió rápidamente con un cambio de bicicleta y, más adelante, rodó con tranquilidad al tener neutralizados los tiempos de la clasificación general.

🇲🇽 Isaac Del Toro



🤍 Best young rider of the #TDF2026

🤍 Meilleur jeune du #TDF2026 pic.twitter.com/aF0i0Xvd0Z — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2026

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