¡Italia fuera del Mundial 2026! Bosnia da el golpe y la elimina en penales

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Italia fuera Mundial, no va a una justa desde Brasil 2014. Foto: AFP

Italia volverá a quedarse fuera de una Copa del Mundo y, con este resultado, consuma su tercer fracaso consecutivo en eliminatorias mundialistas tras no participar en Rusia 2018 y Qatar 2022. Desde Brasil 2014, la selección italiana no disputa un Mundial, prolongando una de las rachas más negativas en su historia.

La selección dirigida por Gennaro Gattuso cayó ante Bosnia y Herzegovina en la final del repechaje rumbo al Mundial 2026, en un duelo que se definió desde los once pasos.

El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario, Italia se adelantó temprano con gol de Moise Kean tras un error del arquero rival, pero el panorama se complicó cuando Alessandro Bastoni fue expulsado antes del descanso, dejando a la “Azzurra” con diez hombres.

Bosnia aprovechó la superioridad numérica y logró el empate al minuto 79 gracias a Haris Tabaković, llevando el encuentro a tiempos extra.

En la prórroga, Bosnia dominó gran parte del juego y generó más oportunidades, aunque Italia resistió con una actuación destacada de Gianluigi Donnarumma.

Sin embargo, el boleto al Mundial tuvo que definirse en la tanda de penales, donde los bosnios fueron más efectivos y se impusieron desde el manchón para sellar su clasificación con un marcador de 4-1.

Con este resultado, Italia suma otro fracaso histórico al quedar fuera de su tercer Mundial consecutivo, tras no clasificar a Rusia 2018 ni a Qatar 2022. En contraste, Bosnia y Herzegovina logra una hazaña al regresar a la Copa del Mundo por segunda vez en su historia, luego de su debut en Brasil 2014, y se convierte en una de las sorpresas del cierre de las eliminatorias europeas.

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