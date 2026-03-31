Chequia gana y será rival de México en el Mundial 2026: asi quedan grupos

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Chequia enfrentará a México. Foto: AFP

La Selección Mexicana ya tiene definido a su tercer rival para la fase de grupos del Mundial 2026, se trata de Chequia, que aseguró su lugar tras superar el repechaje internacional y completar así el Grupo A del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo europeo se suma a México, Sudáfrica y República de Corea como parte del Grupo A en un torneo histórico que por primera vez contará con 48 equipos, la ampliación del formato permitió que más combinados nacionales accedieran a la justa, incluyendo a los que avanzaron vía repechaje.

El duelo entre México y Chequia será el tercer partido de la fase de grupos, un compromiso que podría resultar decisivo para las aspiraciones del equipo dirigido por Javier Aguirre, dependiendo de los resultados previos.

Chequia venció en la Final del repechaje D de la UEFA a Dinamarca por un marcador que terminó 1-1 en tiempo regular y que terminó por decidirse en tiempo extra donde Chequia metió el 2-1.

Ladislav Krejčí aprovechó una bola muerta en el área depués de un balón parado para mandar la bola a las redes al minuto 100 de juego, pero los daneses respondieron al 111′ con un tanto de Kasper Høgh que mandó todo a los penales tras el marcador 2-2.

En las semifinales del repechaje el pasado jueves 26 de marzo, Chequia empató a dos goles contra Irlanda y todo se definió en penales, donde los checos vencieron 4-3 a sus similares irlandeses.

¿Cuándo juega México vs. Chequia en el Mundial 2026?

México enfrentará a Chequia en la tercera jornada del Mundial 2026, específicamente el 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.

Calendario completo de México en el Mundial

México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca, CDMX – 11 de junio 2026

México vs República de Corea – Estadio Akron, Guadalajara – 18 de junio 2026

México vs Chequia – Estadio Azteca, CDMX – 24 de junio 2026

¿Cómo quedaron los grupos después del repechaje?

A falta del repechaje internacional jugado en Méxic, así quedaros los grupos del Mundial 2026.

Grupo A

México

Sudáfrica

República de Corea

Chequia

Grupo B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Clasificatorio 2 | Irak | Bolivia

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Clasificatorio 1 | DR Congo | Jamaica

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

¿Cuándo se jugará el Mundial 2026?

Cabe recordar que el Mundial 2026, organizado por FIFA, se jugará del 11 de junio al 19 de julio y marcará un antes y un después en la historia del torneo al contar con 48 selecciones, cambiando el formato tradicional con 32.

México, como uno de los países anfitriones, buscará aprovechar su condición de local para trascender en la competencia y superar la barrera de los octavos de final, instancia en la que ha quedado eliminado en las últimas ediciones.

Ahora, con el grupo completamente definido, el Tricolor ya puede planear su camino en la fase inicial, donde el enfrentamiento ante Chequia cerrará su participación en busca de un boleto a la siguiente ronda.

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