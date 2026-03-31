Irán sí jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos, confirma Gianni Infantino

GENERANDO AUDIO...

Irán si jugará el Mundial 2026. Foto: AFP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la selección de Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y disputará sus partidos de fase de grupos en Estados Unidos, pese al contexto de tensión en Oriente Medio.

“Irán estará en el Mundial”, declaró Infantino para AFP, descartando de momento cualquier cambio en la planificación del torneo que se celebrará también en México y Canadá a partir del 11 de junio de 2026.

Las declaraciones llegan en medio de la guerra en Oriente Medio, que ha generado incertidumbre sobre la participación del combinado iraní, tanto por cuestiones de seguridad como por posibles restricciones políticas y migratorias.

Sin embargo, el dirigente dejó claro que, hasta ahora, el organismo mantiene su postura de que todos los equipos clasificados podrán competir.

Irán fue uno de los primeros países en asegurar su lugar en el torneo, tras una sólida eliminatoria en la Confederación Asiática.

La selección asiática es un habitual en las Copas del Mundo en los últimos años y ha participado de manera consecutiva desde Brasil 2014, consolidándose como una de las potencias de su región.

Uno de los puntos que más dudas ha generado es la logística para disputar partidos en territorio estadounidense, considerando las tensiones diplomáticas entre ambos países, que no mantienen relaciones formales desde hace décadas.

En torneos anteriores, como el Mundial de Rusia 2018, situaciones políticas similares no impidieron la participación de selecciones, aunque sí implicaron operativos especiales.

Para la edición de 2026, la FIFA ha insistido en que el torneo será inclusivo y que garantizará la participación de las 48 selecciones clasificadas, en lo que será el primer Mundial con este formato ampliado.

En ese sentido, la organización trabaja en coordinación con los gobiernos anfitriones para facilitar la entrada de jugadores, cuerpos técnicos y delegaciones.

El caso de Irán no es el único que ha generado atención en el contexto geopolítico rumbo al torneo. La ampliación del número de equipos y la distribución de sedes en tres países han obligado a la FIFA a anticipar escenarios complejos en materia de visados, seguridad y relaciones internacionales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.