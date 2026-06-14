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Japón viene de atrás para empatar de último momento con Países Bajos

| 16:03 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
Japón empata ante Países Bajos | Reuters

Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los partidos más intensos del Mundial 2026 al empatar 2-2 en un encuentro lleno de cambios de ritmo, momentos de dominio alterno y un cierre dramático en Dallas. El duelo comenzó con la “Naranja Mecánica” llevando la iniciativa a través de la posesión, aunque pronto se encontró con una selección japonesa ordenada, disciplinada y peligrosa al contragolpe.

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