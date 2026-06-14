Resultados completos del Mundial 2026 hoy domingo 14 de junio

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Los grupos E y F del Mundial 2026 verán acción este domingo. Foto: Reuters

La actividad del Mundial 2026 sigue este domingo 14 de junio con los primeros encuentros de los grupos E y F, que cuentan con selecciones como Alemania, Japón y Países Bajos. Así marchan los resultados de la jornada.

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Alemania golea a Curazao

Alemania abrió el marcador al minuto 6 con asistencia de pared por parte de Florian Wirtz, para Felix Nmecha. Sin embargo, Curazao empató los cartones al minuto 21, Livano Comenencia fue el autor del primer gol de la “Ola azul” en un Mundial.

Pero, alrededor del minuto 35, Nico Schlotterbeck marcó el segundo tanto para el combinado alemán y antes del fin de la primera parte, Kai Havertz marcó el tercero desde el punto penal.

Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav ampliaron la goleada y, antes de finalizar el encuentro, mientras que Havertz, con su doblete al minuto 88, cerró el marcador.

Foto: Reuters

Los encuentros de este lunes corresponden al arranque de actividades de los grupos G y H.

España vs Islas de Cabo Verde

Bélgica vs Egipto

Arabia Saudita vs Uruguay

Irán vs Nueva Zelanda

Todos los partidos de esta jornada del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos.

Información en desarrollo…

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