Isaac Del Toro se reivindica en Francia: conquista el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y celebra a lo grande

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Foto: AFP

A tres semanas del arranque del Tour de Francia, el mexicano Isaac Del Toro lanzó un contundente mensaje al pelotón internacional. El ciclista de 22 años se proclamó campeón del Tour Auvernia-Ródano-Alpes tras firmar una espectacular remontada en la última etapa disputada en los Alpes franceses.

El corredor del equipo UAE Team Emirates no sólo ganó la clasificación general, sino que también se llevó la victoria de la jornada final luego de un ataque en solitario que le permitió darle la vuelta a la competencia cuando parecía tener pocas opciones de alcanzar el liderato.

Isaac del Toro🇲🇽 es campeón!!! 🏆



Isaac se lleva la victoria en la edición 2026 del Tour Auvergne – Rhône-Alpes (antiguo Critérium du Dauphiné).



A 8 km del final en plena ascensión de alta montaña tomó la punta y no la soltó. Mostrando porque es uno de los mejores escaladores… pic.twitter.com/tQ0xOo870K — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) June 14, 2026

Así celebró su conquista

Tras cruzar la meta, Del Toro levantó los brazos y celebró una de las victorias más importantes de su temporada.

🏆 #TourAuvergneRhoneAlpes 2026 💐



🥇🇲🇽 Isaac Del Toro

🥈🇬🇧 Luke Tuckwell

🥉🇪🇸 Juan Ayuso



👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/Y9GPvaMHef — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

Remontada espectacular en los Alpes

Del Toro inició la etapa decisiva con una desventaja de 49 segundos respecto al líder, el australiano Luke Tuckwell. Sin embargo, el mexicano apostó todo en la última subida de montaña.

¡ISAAC DEL TORO HACE HISTORIA EN FRANCIA! 🇲🇽🚴‍♂️



Con un regreso contundente, el mexicano se corona campeón del Tour Auvergne-Rhône-Alpes tras un crono final de 29:35.05 hrs.

Es el PRIMER mexicano en conquistar esta mítica carrera.



¡RT para que todo México celebre a este crack! pic.twitter.com/RkDDeHSwbF — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) June 14, 2026

A falta de nueve kilómetros para la meta, aceleró el ritmo, alcanzó a los escapados y comenzó una exhibición individual que terminó con su llegada en solitario al Plateau de Solaison, uno de los ascensos más exigentes de la prueba.

La ofensiva le permitió no sólo ganar la etapa, sino también quedarse con el liderato definitivo de la carrera.

Llega fortalecido al Tour de Francia

El triunfo tiene un valor especial para Del Toro porque marca su regreso exitoso a la competencia después de la lesión muscular que sufrió en abril durante la Vuelta al País Vasco, percance que lo obligó a abandonar aquella carrera.

Con esta conquista, el mexicano suma ya tres vueltas por etapas de alto nivel en la temporada 2026, después de sus éxitos en la Tirreno-Adriático y el Tour de los Emiratos Árabes Unidos.

Un mexicano que sigue haciendo historia

El corredor nacido en Ensenada, Baja California, continúa consolidándose como una de las grandes figuras emergentes del ciclismo mundial.

Su estilo ofensivo y agresivo ha provocado constantes comparaciones con Pogacar, especialmente por su capacidad para atacar desde lejos y romper las carreras en la montaña.

Ahora, Del Toro llegará al Tour de Francia 2026 en uno de los mejores momentos de su carrera y con la confianza reforzada tras conquistar una de las pruebas más exigentes del calendario previo a la Grande Boucle.

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