Javier Aguirre revela su prioridad para enfrentar a Inglaterra y frenar a Harry Kane en octavos

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Foto: Getty

Javier Aguirre ya identificó el principal desafío que enfrentará México en los octavos de final del Mundial 2026: neutralizar a Harry Kane. El estratega del Tri aseguró que la prioridad será impedir que el delantero inglés se sienta cómodo en la cancha y pueda generar peligro para su selección.

A unos días del duelo ante Inglaterra en el Estadio Azteca, el técnico mexicano destacó la calidad del atacante británico, a quien calificó como una de las máximas figuras del futbol mundial gracias a su trayectoria en clubes como Tottenham, Bayern Múnich y la selección inglesa.

¿EL PREDICADOR AGUIRRE? 🤩🇲🇽🗣️



Javier Aguirre asegura que cree firmemente en que México puede eliminar a Inglaterra del #Mundial pic.twitter.com/2UHSSauUar — Claro Sports (@ClaroSports) July 5, 2026

El plan para detener a Kane

Aguirre explicó que la misión de la defensa mexicana será reducir al máximo la influencia del goleador, quien suma cinco anotaciones en la actual Copa del Mundo.

El entrenador resaltó que, pese a su físico imponente, Kane posee una gran técnica y capacidad para asociarse con sus compañeros, por lo que buscarán evitar que tenga espacios para organizar el ataque inglés.

#Mundial2026 | 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐄𝐍 𝐂𝐃𝐌𝐗: 🗣️ “KANE ES TOP DEL MUNDO”



Javier Aguirre, entrenador del #Tri, destacó el nivel de Harry Kane y señaló lo que tendrá que hacer para neutralizar los ataques del delantero de #Inglaterra.



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Reconoce el poderío de Inglaterra

El “Vasco” también elogió a su rival y recordó que Inglaterra es una de las selecciones más fuertes del planeta, respaldada por su posición entre las mejores del ranking FIFA y por su historia como campeona mundial.

Según Aguirre, el equipo dirigido por Thomas Tuchel tiene múltiples recursos ofensivos, ya que puede apostar tanto por un juego directo y físico como por la posesión y circulación del balón.

“INGLATERRA ES PODEROSA FÍSICAMENTE, PERO TAMBIÉN JUEGA BIEN”



🎙️ Javier Aguirre se refirió al próximo rival de México en los octavos de final del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup | #DSPORTSNoticias Lite pic.twitter.com/3x1mPK5R6g — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Confía en Raúl Jiménez y en un partido perfecto

Del lado mexicano, el estratega destacó el liderazgo y profesionalismo de Raúl Jiménez, a quien reconoció por mantenerse comprometido con el grupo pese a su larga experiencia en la Premier League.

Además, descartó que la altitud de la Ciudad de México represente una ventaja determinante para el Tri y dejó claro que la única forma de avanzar a cuartos de final será realizando un encuentro prácticamente perfecto ante una de las potencias del torneo.

EL VASCO HABLÓ CLARO 🇲🇽🔥



Javier Aguirre tocó todos los temas antes del México vs Inglaterra y dejó un mensaje contundente: confía plenamente en su grupo. pic.twitter.com/oluE7pMfAf — Claro Sports (@ClaroSports) July 4, 2026