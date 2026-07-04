Ecuador levanta la voz ante la FIFA y exige investigar su partido ante México en el Mundial 2026

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Es por los hechos ocurridos antes y durante el partido. Foto: Reuters

Tras la derrota ante la Selección Mexicana, la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) presentó un reclamo formal ante la FIFA en el que solicitó una investigación sobre los hechos ocurridos antes y durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A través de un comunicado compartido este viernes, el organismo también expresó preocupaciones relacionadas con la seguridad de su afición y jugadores.

“Sobre lo sucedido frente a México. La Federación presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido -incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores-“, detalló la FEF.

Cabe recordar que, durante la jornada del México vs Ecuador, además de que un grupo de aficionados acudió al hotel del equipo sudamericano la noche anterior para evitar que descansaran, se registraron distintos incidentes condicionados y periodistas ecuatorianos.

Reclamo formal ante la FIFA por el partido ante México

El organismo ecuatoriano detalló que la petición incluye todos los hechos que, a su consideración, pudieron haber afectado la seguridad de su hinchada y de los futbolistas durante el encuentro.

En el mismo comunicado, la organización explicó que, tras concluir su participación en el torneo, facilitó las condiciones necesarias para que cada jugador pudiera regresar al destino de su preferencia.

Asimismo, la FEF destacó que se respetó la libertad de movimiento de los integrantes de la selección una vez terminada la concentración mundialista.

Evaluación económica y rendición de cuentas

La federación ecuatoriana también anunció que en las próximas semanas sostendrá reuniones con clubes y asociaciones para revisar los aspectos económicos de su participación en el Mundial 2026.

El objetivo, señaló, es transparentar la gestión y compartir información verificable sobre el manejo de los recursos durante el torneo.

Nuevo proceso para el cuerpo técnico

La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que ya inició el proceso de búsqueda de un nuevo director técnico para la selección nacional tras la salida del entrenador argentino, Sebastián Beccacece luego del juego contra México.

Indicó que la decisión se toma con seriedad y forma parte de un proyecto de mediano y largo plazo para fortalecer al equipo.

Proyecto deportivo a futuro

Finalmente, la FEF aseguró que Ecuador ya cuenta con proyectos de formación de jugadores jóvenes que se complementarán con futbolistas de experiencia internacional.

El organismo cerró su mensaje con un llamado a la continuidad del proceso deportivo y con la frase, “el mejor fútbol ecuatoriano todavía está por escribirse”.

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