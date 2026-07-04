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Cuartos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces y los clasificados al momento

| 14:40 | Oscar Gómez Cruz | FIFA | Claro Sports
Cuartos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces y los clasificados al momento
Consulta en cómo va quedando el camino rumbo al título. Foto: Claro Sports

La ronda de octavos de final del Mundial 2026 inició desde este sábado 4 de julio con los encuentros de Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia.

Por otro lado, la Selección Mexicana se enfrenta a Inglaterra este domingo en el Estadio Ciudad de México, en uno de los encuentros que más han dado de qué hablar durante esta fase de la justa mundialista.

Con esto y a partir de ahora, se definen los mejores ocho equipos de la competencia que competirán en cuartos de final.

Así se jugarán los cuartos de final, al momento:

Jueves 9 de julio

  • 16:00 horas | Estadio Boston: Francia/Paraguay vs Marruecos

Viernes 10 de julio

  • 15:00 horas | Estadio Los Ángeles: Portugal/España vs Bélgica/Estados Unidos

Sábado 11 de julio

  • 17:00 horas | Estadio Miami Brasil/Noruega vs México/Inglaterra
  • 21:00 horas | Estadio Kansas City Argentina/Egipto vs Suiza/Colombia
Cuartos de final al momento
Foto: Claro Sports

¿Cómo han quedado los octavos de final?

Marruecos es el primer clasificado a cuartos de final del Mundial 2026 al golear 3-0 en el Estadio de Houston a Canadá, uno de los países anfitriones del torneo, tras una histórica participación.

Los “Leones del Atlas” alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50′ y 82′) y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8′ que sentenció el encuentro.

Por su parte, Canadá había intentado hacerse del partido en la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite. El capitán Stephen Eustaquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final.

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