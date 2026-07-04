Cuartos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces y los clasificados al momento
La ronda de octavos de final del Mundial 2026 inició desde este sábado 4 de julio con los encuentros de Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia.
Por otro lado, la Selección Mexicana se enfrenta a Inglaterra este domingo en el Estadio Ciudad de México, en uno de los encuentros que más han dado de qué hablar durante esta fase de la justa mundialista.
Con esto y a partir de ahora, se definen los mejores ocho equipos de la competencia que competirán en cuartos de final.
Así se jugarán los cuartos de final, al momento:
Jueves 9 de julio
- 16:00 horas | Estadio Boston: Francia/Paraguay vs Marruecos
Viernes 10 de julio
- 15:00 horas | Estadio Los Ángeles: Portugal/España vs Bélgica/Estados Unidos
Sábado 11 de julio
- 17:00 horas | Estadio Miami Brasil/Noruega vs México/Inglaterra
- 21:00 horas | Estadio Kansas City Argentina/Egipto vs Suiza/Colombia
¿Cómo han quedado los octavos de final?
Marruecos es el primer clasificado a cuartos de final del Mundial 2026 al golear 3-0 en el Estadio de Houston a Canadá, uno de los países anfitriones del torneo, tras una histórica participación.
Los “Leones del Atlas” alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50′ y 82′) y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8′ que sentenció el encuentro.
Por su parte, Canadá había intentado hacerse del partido en la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite. El capitán Stephen Eustaquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.